Parcheggio Zuretti di Foggia, Società Civile: “La piazza è pubblica”

StatoQuotidiano, 18 febbraio 2023. Società civile di Foggia torna a mettere sotto i riflettori il parcheggio Zuretti che, com’è noto, dal 2021 è gestito da privati, un passaggio da Ataf spa che aveva come fine quello del risparmio dei costi nella gestione e manutenzione.

L’anno scorso l’area è tornata al centro delle polemiche perché alcuni cittadini hanno denunciato di essere stati allontanati dalla zona dai vigilantes, in particolare se a passeggio con in propri cani, versione che l’Ataf smentì. La materia del contendere riguarda principalmente la piazza sopra il parcheggio e il suo utilizzo pubblico.

Negli ultimi giorni, il video di una rissa fra due uomini, di cui uno con il cane al guinzaglio e l’altro rappresentante del parcheggio stesso, è diventata virale sui social..

Società civile dichiara, a proposito dell’area in questione: “Due ufficiali della polizia locale con i quali abbiamo parlato a lungo ci hanno detto che martedì, presso la Commissione Straordinaria del comune, è stato invitato il proprietario a dare le sue motivazioni”. All’incontro sarebbe stato invitato anche il dirigente all’Urbanistica “che dovrà dire se è uno spazio pubblico. Nel bando di concorso per il Zuretti- aggiungono- la piazza non è assolutamente citata”.

Nel bando di gara di due anni fa, nella sezione “oggetto della concessione”, si legge: “L’oggetto della presente procedura attiene gestione del parcheggio interrato denominato “Parcheggio Zuretti” sito a Foggia all’incrocio fra Via Zuretti e Corso Roma, in un edificio realizzato tra gli anni 50 e 60 e con una superficie di circa 6.000 mq”. La descrizione della concessione è invece la seguente: “Gestione del parcheggio interrato “Zuretti” che possiede una capienza di 360 vetture e, in particolare, l’Ente intende conseguire ipotesi di gestione e manutenzione dell’immobile che ha subito danni provocati dal tempo e da atti vandalici, verifica e messa a norma degli impianti elettrici, idrici e ascensori, semaforici, ripristino dell’impianto di illuminazione interno ed esterno alla struttura”.