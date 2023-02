Sbagliano intervento di chiusura delle tube, ora l’Asl deve mantenere per 25 anni la figlia

AREZZO, 18/02/2023 – (lanazione.it) Quella figlia inattesa, la quarta, potrebbe costare oltre 135 mila euro all’Asl Toscana Sud Est. Che ha sede ad Arezzo e ha ereditato dalla vecchia azienda sanitaria 9 di Grosseto una vicenda giudiziaria risalente al 2011 e raccontata dal Tirreno .

La donna, originaria del meridione, al terzo parto a 25 anni aveva chiesto la chiusura delle tube nel 2011 per evitare un’altra gravidanza. Che si è invece manifestata circa due anni dopo l’intervento effettuato all’ospedale grossetano Misericordia.La bambina è infatti nata nel 2013 in una città del sud Italia ma la donna si è vista riconoscere in primo grado un risarcimento danni complessivo di oltre 135 mila euro, che sono 450 euro al mese dalla nascita finché la bambina che oggi a ha quasi 10 anni, non arriverà ai 25.

La Asl Toscana sud est dovrà anche versare altri 18 mila euro per spese varie. La donna e il compagno, difesi dall’avvocato Paolo Persello, si sono visti riconoscere il nesso di causalità tra la gravidanza indesiderata e l’intervento eseguito all’ospedale. Un intervento che sarebbe stato eseguito “con una tecnica insicura e obsoleta , senza l’asportazione di un tratto di tuba”, secondo le consulenze. lanazione.it