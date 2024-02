Brindisi e Foggia si trovano entrambe nella lotta per la salvezza, ma per la squadra adriatica, questa potrebbe essere l’ultima possibilità di sperare nella salvezza diretta, dato che sono distanti 12 punti e il Foggia di Cudini occupa la 15ª posizione con 29 punti. Il Brindisi si trova al penultimo posto con 17 punti.

In caso di ulteriore sconfitta, l’obiettivo della squadra di Roselli si concentrerebbe solo nel guardarsi le spalle per mantenere il distacco dal Monterosi e affrontare i playout.

Nel turno precedente, gli adriatici hanno tenuto a bada la capolista con un pareggio 0-0 al Menti, dimostrando coesione e unità, nonostante il periodo difficile anche dal punto di vista societario.

Il Foggia, d’altra parte, ha vinto il derby pugliese contro il Monopoli per 3-2, interrompendo una serie di quasi due mesi senza vittorie.

Il giudice sportivo ha squalificato un giocatore biancazzurro e uno rossonero, quindi non saranno disponibili per la sfida di domani: Bagatti del Brindisi e Silvestro del Foggia.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Roselli e Cudini scioglieranno le riserve alla fine, anche se sembra probabile che il Brindisi scenderà in campo con un 3-5-2 e il Foggia con un 4-3-3.

Il fischio d’inizio è fissato per le 20:45 e l’arbitro sarà Leonardo Mastrodomenico di Matera.

C’è grande attesa per vedere quante persone saranno presenti sugli spalti, poiché i tifosi hanno invitato la gente a recarsi allo stadio, potendo diventare loro stessi l'”uomo in più” nella sfida, nonostante la delusione per la gestione societaria che non condividono più.

