Trani. In una sconcertante vicenda che ricorda un déjà vu cinematografico, due detenuti provenienti dal Marocco hanno eluso la sorveglianza nel pomeriggio del 17 febbraio 2024, gettando un’ombra sul Carcere di Trani e mettendo in ridicolo le istituzioni penitenziarie. Entrambi condannati per gravi reati come rapina, lesioni e danneggiamento, i fuggitivi, ospitati nello stesso reparto, avrebbero sfruttato l’ora d’aria per superare il cortile del settore detentivo denominato “Accoglienza”.

Dopo aver scalato il muro vicino alle stanze dei cani dell’unità cinofila, si sono allontanati attraverso la campagna, dileguandosi con successo.

Il Coordinamento Sindacale Penitenziario (CO.S.P.) ha reso noto l’accaduto mediante immagini ottenute dalla videosorveglianza interna del carcere, diffuse dai media insieme alle foto dei ricercati. Il segretario generale nazionale, Mastrulli, ha evidenziato la nota carenza di personale della Polizia Penitenziaria, un problema da tempo denunciato dal sindacato. Questa carenza si è riflessa in una vigilanza interna compromessa, con circa 20/25 unità trasferite dagli Uffici e dalle cariche speciali alla vigilanza nei reparti detentivi.

Mastrulli ha espresso amarezza nel constatare che, nonostante un’analoga evasione avvenuta il 26 agosto 2021, con la stessa amministrazione quasi al completo, si è verificato nuovamente un grave episodio. Questo ha messo in imbarazzo l’intera città di Trani, una località che in passato ha ospitato terroristi e criminali di alto profilo, ma che oggi si trova ad affrontare il marchio di due evasioni, rendendo il carcere di Trani uno dei meno sicuri in Italia.

Il CO.S.P. ha asserito che le responsabilità ricadono sul Dipartimento Penitenziario a Roma e su Via Arenula, sottolineando che le criticità e le denunce sindacali sono da tempo conosciute, ma non sono mai state affrontate. Dopo la prima evasione nel 2021, non sono stati adottati accorgimenti di sicurezza significativi, nonostante le segnalazioni fatte durante un’audizione da parte del sindacato.

Mastrulli ha sollevato la questione sulla necessità di un cambio di direzione e comando, al fine di evitare l’immobilismo e di risolvere le lacune strutturali e di sicurezza. Attualmente, Trani non dispone di un Comando Titolare di Polizia dopo gli arresti degli anni precedenti e la sospensione del predecessore ex Comandante di Reparto.

Il segretario generale nazionale ha concluso riflettendo sul costo elevato che lo Stato sostiene per la ricerca dei fuggitivi, coinvolgendo diverse forze dell’ordine e creando un clima di timore tra i cittadini. La sua domanda riflette preoccupazione per la sicurezza pubblica e chiama a una revisione seria e tempestiva delle procedure di gestione penitenziaria a Trani.