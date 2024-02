Foggia. Il presidente, il consiglio d’amministrazione, l’organo di indirizzo e il segretario generale della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, nella serata di ieri, domenica 18 febbraio 2024, hanno appreso la tragica notizia della prematura scomparsa del prof. Stefan Nienhaus, ordinario di Letteratura tedesca presso l’Università degli Studi di Salerno, già ordinario presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Foggia.

Il prof. Nienhaus aveva collaborato a più riprese con la Fondazione, fornendo un contributo rilevante nella comprensione del legame profondo tra la provincia di Foggia e l’arte europea. Gli studi di Stefan Nienhaus sono stati decisivi per la conoscenza del fenomeno della presenza in Capitanata di tre grandi artisti tedeschi, Joseph Beuys, Herbert Voss e Alfredo Bortoluzzi, cui la Fondazione nel corso degli anni ha dedicato mostre e studi di particolare rilievo.

Nel 2008, con l’esperto d’arte Guido Pensato, Nienhaus aveva contribuito alla redazione dei contenuti critici per il catalogo della mostra “Nascita di un artista. Beuys a Foggia e sul Gargano”, e nel 2015 aveva curato un approfondimento per il catalogo della mostra “Herbert Voss e il Gargano” intitolato “Frammenti di una vita senza un lieto fine”, oltre ad aver preso parte alla ricostruzione della biografia e della produzione dell’artista, in collaborazione con lo stesso Pensato e il critico d’arte Gaetano Cristino.

Da ricordare i suoi significativi studi su Bortoluzzi, in particolare i saggi critici, pubblicati in occasione delle mostre tematiche sui Quaderni-cataloghi del Fondo Alfredo Bortoluzzi della Fondazione: “Il Bauhaus e la cultura della Repubblica di Weimar” (2011), “La formazione artistica di Freddo” (2012), “La danza è vita. Alfredo Bortoluzzi e Egon Vietta” (2013).

Il professor Nienhaus, inoltre, aveva tenuto una conferenza sulla formazione artistica di Alfredo Bortoluzzi in occasione dell’inaugurazione della mostra antologica dedicata all’allievo di Klee e Kandinskij, organizzata presso l’Istituto italiano di cultura di Berlino nel 2019, in occasione delle celebrazioni per il centenario del Bauhaus.

I componenti degli organi statutari e i dipendenti della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia si uniscono al dolore della famiglia, dei colleghi, degli amici e di tutti quelli che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e frequentarlo.