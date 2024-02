Manfredonia. Una serie di immagini pervenute a StatoQuotidiano.it delineano un ritratto sconcertante della maleducazione che attanaglia le strade della città all’indomani della serata conclusiva del 70^ Carnevale di Manfredonia.

“In un momento in cui si discute animatamente di turismo come volano economico, sorge spontanea la domanda: quale impressione stiamo offrendo ai visitatori con una città tenuta in queste condizioni?”, scrive un cittadino.

“Il Carnevale, indubbiamente una festa di divertimento e spensieratezza, sembra aver scatenato una scia di inciviltà che ha trasformato le nostre vie in scenari di degrado urbano. Mentre ci immergiamo nell’allegria delle celebrazioni, dobbiamo riflettere su come preservare la dignità della nostra città, garantendo un’esperienza positiva a chiunque decida di visitarla”.

Il cittadino anonimo, che ha inviato queste immagini denuncia la situazione con chiare parole: “Capisco che il carnevale è divertimento, ma questo non legittima nessuno a sporcare”. Un richiamo alla responsabilità individuale e collettiva che si erge contro l’atteggiamento di chi, forse troppo spesso, si sottrae alle proprie responsabilità con la frase “che mene frega a me”.

Il post, previsto dall’autore come un grido d’allarme, anticipa la possibile scarsa risonanza mediatica: “So che questo post non farà notizia perché molti di voi non saranno d’accordo con quello che dico“. Tuttavia, il cittadino anonimo ribatte con forza, sottolineando che non è questo il modo in cui funzionano le cose. “La città è casa nostra, e il disinteresse verso la sua cura non farà altro che peggiorare le condizioni attuali“.

La questione sollevata dal cittadino richiama l’attenzione sulla necessità di un cambio di rotta. La maleducazione urbana non può essere ignorata né sottovalutata, in quanto mina la reputazione della nostra comunità e potrebbe mettere a rischio il turismo, una delle risorse vitali per l’economia locale.

L’appello implicito è chiaro: è necessario un impegno concreto per modificare le abitudini della comunità. La maleducazione non può essere tollerata come norma sociale, e ognuno di noi ha il potere di fare la differenza. Il futuro della nostra città è nelle mani di chi decide di agire, di alzare la voce e di impegnarsi per un cambiamento positivo.

