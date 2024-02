Manfredonia. “Il Carnevale, festa colorata e gioiosa, ha sicuramente regalato momenti indimenticabili a cittadini e visitatori. Tuttavia, dietro il velo dell’allegria, si cela un lato oscuro che non possiamo ignorare.

È nostro dovere affrontare il problema e cercare soluzioni per preservare la bellezza della nostra città e garantire a tutti di godere delle festività in modo sicuro e civile. Numerosi giovani, tra cui ragazzi e ragazze dai 12 ai 16 anni, hanno reso il Carnevale un’occasione per comportamenti vandalici e incivili. Purtroppo, le strade sono state teatro di atti deplorevoli quali vandalismo, sporcizia indiscriminata, e comportamenti oltraggiosi, con l’abbandono di bottiglie, rifiuti in plastica e persino feci. Il tutto avvenuto senza alcun tipo di controllo, lasciando la città in uno stato di anarchia“.

E’ quanto dice a StatoQuotidiano.it il sig. Michele, all’indomani della Notte Colorata del 70^ Carnevale di Manfredonia.

“È inaccettabile che una festa così tradizionale e apprezzata si trasformi in un pretesto per il caos e la mancanza di rispetto. La totale assenza di vigilanza ha permesso a comportamenti sconsiderati di dilagare, trasformando la nostra città in una sorta di ‘ultimo mondo’. È giunto il momento di alzare la voce e dire basta.

Chiediamo un intervento immediato da parte delle autorità competenti per garantire la sicurezza pubblica durante le celebrazioni e prevenire episodi simili in futuro. È fondamentale istituire misure di controllo adeguate per impedire atti vandalici e comportamenti incivili che danneggiano il patrimonio comune di tutti i cittadini”.

“Non possiamo permettere che la nostra città diventi sinonimo di balordaggine e ignoranza. Invitiamo i genitori a riflettere sul comportamento dei propri figli e ad assumersi la responsabilità educativa necessaria. La mancanza di supervisione e l’assenza di regole hanno contribuito a trasformare il Carnevale in una scena di degrado urbano”.

“La nostra città è di tutti, e insieme possiamo costruire un Carnevale all’insegna del rispetto reciproco e della convivialità. La vergogna per gli atti vandalici deve cedere il passo alla responsabilità individuale e collettiva, affinché possiamo continuare a celebrare il Carnevale con orgoglio e gioia”, conclude Michele.