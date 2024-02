Mister Cinque, senza Balba e Giacobbe, rispolvera la difesa a tre con De Vito in versione “quinto” ed Hernaiz in cabina di regia con Amabile.

L’approccio è buono ma dopo 4’ è pericoloso il Santa Maria: inserimento di Nunziante per vie centrali e conclusione a due passi da Paduano, che è bravo a respingere da terra.

La partita stenta a decollare, è povera di emozioni ma ricca di agonismo, viste le tante ammonizioni decretate. Ed soltanto nel finale della prima frazione di gioco che arriva la prima occasione biancoceleste ed è sui piedi d Hernaiz, ben pescato da un calcio di punizione: tiro a incrociare respinto dal portiere in angolo.

Nella ripresa, Cinque lascia negli spogliatoi Konate e Babaj (ammoniti ed in pericolo rosso) con Cicerelli e Bamba, regalando più fosforo in mediana. E dopo 5’ arriva la seconda occasione per i biancocelesti: da calcio d’angolo, Fissore salta più in alto di tutti ma colpisce la base alta della traversa.

Botta e risposta intorno al 15’ di gioco: prima è il Cilento a farsi vivo con la punizione di Catalano, ma è super attento Paduano che devia in angolo.

La terza grande occasione per il Donia arriva al 16’ in contropiede: Hernaiz corre per trenta metri, palla al piede ma al momento di tirare si fa anticipare dal difensore avversario, sciupando clamorosamente.

La gara è combattuta, nessuna delle due compagini vuol perdere e si ricorre ai cambi per inserire forze fresche.

Al 34’ il Cilento prova a cercare di impensierire Paduano con il tiro forte dal limite di Nunziante, ma senza esito: la sfera è alta. Immediata risposta sipontina con una interessante azione corale, Orlando scarica su Amabile, tiro teso e preciso respinto coi pugni da A. Spina. Ed è ancora il centrocampista napoletano a tentare la via del gol nei minuti di recupero, controllando bene il pallone ma calciando debolmente.

𝐈𝐥 𝐓𝐚𝐛𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐨

𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐂𝐢𝐥𝐞𝐧𝐭𝐨 – 𝐌𝐚𝐧𝐟𝐫𝐞𝐝𝐨𝐧𝐢𝐚 𝟎-𝟎

𝐏𝐎𝐋. 𝐒. 𝐌𝐀𝐑𝐈𝐀 𝐂𝐈𝐋𝐄𝐍𝐓𝐎: A. Spina; Cocino, Campanella, Bruganella; Ferrante (39’st Mudasiru), Ventura (43’st Salzano), Nunziante, Della Corte (26’st Maiese); Coulibaly, Tedesco (26’st Gaeta), Catalano (19’st Gassama). 𝐀 𝐝𝐢𝐬𝐩. Cannizzaro, D’Auria, Szymanski, Bonfini. 𝐀𝐥𝐥. Gianluca Esposito

𝐌𝐀𝐍𝐅𝐑𝐄𝐃𝐎𝐍𝐈𝐀 𝐂𝐀𝐋𝐂𝐈𝐎: Paduano; Forte, Konate (1’st Cicerelli), Fissore; De Vito, Amabile, Hernaiz (29’st Orlando), De Luca; Babaj (1’st Bamba), Carbonaro, Calemme. 𝐀 𝐝𝐢𝐬𝐩. Borrelli, Sfrecola, Esposito, Viti, Achik, R. Spina. 𝐀𝐥𝐥. Francesco Cinque

𝐀𝐑𝐁𝐈𝐓𝐑𝐎: Lorenzo Casali di Crema (Agostino-Bianchi di Roma 1)

𝐀𝐌𝐌𝐎𝐍𝐈𝐓𝐈: Nunziante, Ventura, Brugaletta, Campanella (SM); Fissore, Konate, Babaj (M)

𝐀𝐍𝐆𝐎𝐋𝐈: 2-5

𝐑𝐄𝐂𝐔𝐏𝐄𝐑𝐎: 1’pt, 5’st

𝘼𝙧𝙚𝙖 𝘾𝙤𝙢𝙪𝙣𝙞𝙘𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙈𝙖𝙣𝙛𝙧𝙚𝙙𝙤𝙣𝙞𝙖 𝘾𝙖𝙡𝙘𝙞𝙤

FOTOGALLERY LUCIA MELCARNE