Putignano. Amadeus e Giovanna Civitillo, innamorati di Putignano e della Puglia, chiudonoin grande stile un Carnevale che resterà fra i più seguiti di sempre. Oltre 85mila i visitatori nelle quattro sfilate, di cui 25mila solo per il Closing Party, ieri sera, in occasione dell’ultima grande festa che ha salutato il Carnevale numero 630. Una storia antichissima che riesce ancora ad innovarsi, contagiando bambini di ogni età provenienti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero.

“Siamo felicissimi di essere al Carnevale di Putignano, un carnevale pazzesco di cui avevamo tanto sentito parlare e che possiamo ora vivere di persona. Un carnevale che va avanti da 630 anni e che ci auguriamo vada avanti almeno per altri 630 anni”, ha dichiarato Amadeus con Giovanna Civitillo, pochi minuti prima di dare il via all’ultima grande parata.

A fine sfilata sono stati sempre gli ospiti speciali a salire sul main stage, con la presentatrice Anita Gentile e il direttore organizzativo Gianluca Ignazzi, per proclamare i vincitori del carnevale.

Il primo premio per i carri allegorici va a all’associazione cArteinregola del maestro cartapestaio Deni Bianco che con il suo carro “RewAInd!”, capace di catapultare gli spettatori in un fantarealistico 2042 in cui i robot “mettono nel sacco” il genere umano. A vincere nella categoria gruppi mascherati è invece “Mille followers per ri…fare l’Italia” dell’associazione Il Coriandolo e tra le maschere di carattere primeggia l’operaRottax di Gianfranco Guarnieri.

Pienamente soddisfatta èCarmela Curci, Presidente della Fondazione Carnevale di Putignano, che commenta :“E’ stata un’edizione strepitosa nei numeri e nella partecipazione; un carnevale trasversale per famiglie, giovani e adulti. Il lavoro di tante persone è stato ripagato dalla soddisfazione del pubblico che è accorso numeroso da ogni dove. Un ringraziamento a tutti a coloro che hanno lavorato dietro le quinte per permettere che ciò si realizzasse e a coloro che sono venuti a Putignano per vivere l’esperienza del nostro Carnevale”.

Gianluca Ignazzi stende un bilancio dei due anni trascorsi alla guida del Direttivo Organizzativo dell’evento: “Come direttore organizzativo sono stati per me due anni intensi ma anche pieni di soddisfazione, ho realizzato un sogno. Abbiamo raggiunto grandi risultati portando un metodo di lavoro che spero resti in futuro. Siamo riusciti a portare il carnevale nella storia, mai così in alto come in queste ultime edizioni. Ringrazio in particolare il mio team di professionisti Federica Florenzio, Antonio Conte ed Ezio Antonacci”.

Il Closing Party del Carnevale di Putignano ha regalato ai numerosi visitatori uno spettacolo di grande impatto grazie anche ad alcune sorprese, come lo straordinario nono Carro Armonicorealizzato dall’azienda Faniuolo: un mastodontico palco mobile decorato in luminarie artistiche che ha ospitato l’esibizione speciale dei Terraross “Tïembë e Fraschë – Popolare, dal passato al futuro”. Inoltre, presenti in parata anche il gruppo di danzatori di pizzica provenienti da Fano, città del carnevale con la quale prosegue la collaborazione volta ad ottenere il riconoscimento Unesco per i carnevali storici d’Italia; e il gruppo artistico proveniente da Patrasso, in Grecia, che ha sfilato mettendo in scena un’interpretazione moderna del noto mito del Minotauro e Arianna.

Una serata ricca di musica, arte, showcooking, artisti di strada e giocolieri, street band e tanto altro ancora fino al culmine del DJ Set evento curato da Albertino e Fargetta salutati con calore da Amadeus, compagno di tante dirette radiofoniche. I Dj sono stati capaci di trasformare la grande piazza del Carnevale di Putignano in una spumeggiante discoteca all’aperto fino a tarda ora.

Appuntamento ora al 2025, con un nuovo carnevale tutto da scoprire.

CLASSIFICHE FINALI

CARRI ALLEGORICI

1° RewAInd! – Maestro cartapestaioDeni Bianco

2° Le carillon d’époque – Maestro cartapestaio Domenico Galluzzi

3° Retrofuturistico – Maestro cartapestaio Francesco Lippolis

4° Revolution – Maestri cartapestai Vito e Paolo Mastrangelo

5° ChickPEACE&Love – Maestro cartapestaio Angelo Loperfido

6° Questo mondo e l’altro – Maestri cartapestai Pinuccio Nardelli e Diego Simone

Carri allegorici – Menzioni speciali:

Premio per Satira e allegoria– ex aequo “RewAInd (Maestro Bianco) “Questo mondo e l’altro” (Maestri Nardelli e Simone)

Premio per Aspetti cromatici e uso del colore– ChickPEACE&Love (Maestro Loperfido)

Modellazione della cartapesta – ex aequo “Questo mondo e l’altro” (Maestri Nardelli e Simone) “RewAInd” (Maestro Bianco) “ChickPEACE&Love” Maestro Loperfido) “Le carillon d’époque” (Maestro Galluzzi)

Premio per i Movimenti– RewAInd! (Maestro Bianco)

Premio per le Coreografie–RewAInd! (Maestro Bianco)

MASCHERE DI CARATTERE

1°Rottax–di Gianfranco Guarnieri

2°Non calpestate i fiori – di Stefano Catera e Davide Sante Maschitelli

3°La magia delle parole – di Angelo Calicchio

GRUPPI MASCHERATI

1° Mille followers per ri…fare l’Italia – Associazione Il Coriandolo

2°Che sia rosso oppure blu… e se donassi anche tu? – di Fidas

3°Bibbidibobbidibu… con farinella fai ciò che vuoi tu – di La Zizzania