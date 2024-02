Molti giocatori online, appena leggono “Mini Roulette”, passano oltre. Insomma, a rigor di logica, la roulette non può essere mini, soprattutto se ciò vuol dire che gioco e vincite sono pure più basse, no? No, invece no. Eccoci, quindi, qui a spiegarvi meglio cos’è questa versione compatta del classico e popolarissimo gioco da tavolo.

La Mini Roulette in pillole

La Mini Roulette è un gioco facile e intuitivo creato per mano della casa di software Playtech e che viene ormai offerta da moltissimi casinò e piattaforme online, come Winnita Casino. Mantiene le sue regole semplici, con un tavolo più compatto e piccino, e rendendole più accessibili rispetto alle versioni tradizionali. L’obiettivo è quello di prevedere il punto in cui la pallina atterra dopo un giro, proprio come nella roulette normale, ma con meno numeri di cui preoccuparsi: sono, infatti, solo 13 – da 0 a 12. Troverete scommesse familiari e altre trasformate, ma è tutto ben spiegato.

In breve, la Mini Roulette è perfetta per i principianti e i giocatori occasionali. Tenete, infatti, presente che il suo ritorno medio al giocatore (RTP) è inferiore a quello della roulette francese, ma comunque superiore a quello della roulette americana.

Le regole del gioco Mini Roulette in pillole

Se sapete già come giocare, perlomeno a grandi linee, alla roulette, la Mini Roulette vi sembrerà familiare. Questo gioco semplifica molte regole invece di aggiungere complessità.

Una caratteristica interessante è che quando si perde con uno zero, si riceve indietro metà della puntata, il che è automatico, quindi non c’è bisogno di stressarsi troppo. Inoltre, è una variante che scoraggia appunto le scommesse sullo zero stesso.

Per quanto riguarda il modo di giocare, nulla cambia:

si apre il gioco e si piazzano le scommesse,

il software fa girare la ruota (o il croupier nel caso di Mini Roulette dal vivo),

la pallina gira e si blocca facendo il suo dovere.

Una volta che la pallina si ferma su un numero, le puntate vengono definite e inizia il giro successivo, come di consueto. Poiché ci sono meno numeri sulla ruota (13 per l’esattezza), il gioco è più emozionante e le probabilità di vincita abbastanza alte, ma con montanti inferiori.

Le probabilità di vincita della Mini Roulette

Il margine della casa nella Mini Roulette può variare a seconda delle regole e della piattaforma dove si gioca.

In generale si aggira intorno al 3,85%, il che significa che potete aspettarvi di vincere circa 96,15 euro per ogni 100 euro scommessi. Ricordate, però, che questa è una media calcolata su un tot di partite giocate, dove si può certamente vincere ma anche perdere.

In alcune varianti della Mini Roulette, il margine della casa è del 7,69%, simile a quello dei giochi di slot machine. Informatevi quindi prima di lanciare il gioco!

Giocate alla Mini Roulette con i nostri consigli!

Come spesso ripetiamo, non esiste una strategia vincente per i giochi d’azzardo (altrimenti non si chiamerebbero così). Lo stesso vale per la Mini Roulette. Possiamo però darvi alcuni suggerimenti e trucchi per aumentare le vostre possibilità di successo e per garantirvi un gioco tranquillo e divertente.

Assicurarsi di avere in mente un budget preciso prima di giocare, e cercare di rispettarlo per evitare brutte sorprese. Approfittare della possibilità di giocare in modalità demo per provare il gioco gratuitamente e senza rischi. Controllare i payout e le regole prima di effettuare qualsiasi scommessa. Evitare di scommettere sullo zero, poiché il margine della casa raddoppia su tali scommesse. Non prestate troppa attenzione ai risultati dei turni precedenti perché la Mini Roulette online si basa su un sistema di probabilità aleatorio.

È trendy, piccola e facile da usare

La Mini Roulette è un’ottima versione per neofiti del classico gioco della roulette, che presenta solo le puntate e le opzioni essenziali. Semplice e ben strutturata, è un ottimo inizio per tutti grazie alle sue dimensioni ridotte e ai bassi limiti di puntata.

Ridurre le dimensioni non significa però abbassare la qualità. Sperimentate la regola La Partage nel suo pieno svolgimento e il basso margine della casa che ne deriva sarà piacevolmente visibile nel vostro felice saldo di cassa. Ma se siete tradizionalisti e pensate che nulla possa battere la classica roulette francese ed europea, date un’occhiata ad alcuni dei titoli di roulette non compatti.

Ad ogni modo questa sua semplicità la rende ideale non solo per il target di giocatori, ma anche per tutti quelli che vogliono giocare su telefoni e tablet o dispositivi mobile, in modo che ci si possa divertire ovunque. È la comodità che rende la Mini Roulette un vero successo, ancor più delle variazioni di vincita. (nota stampa).