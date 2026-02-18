A Foggia la presentazione del libro “La tavola bandita” della psichiatra Emanuela Apicella

Appuntamento venerdì 20 febbraio alle ore 18 alla Fondazione Monti Uniti

FOGGIA – Un’occasione di confronto e approfondimento su un tema delicato e quanto mai attuale come quello dei disturbi del comportamento alimentare. Venerdì 20 febbraio, alle ore 18.00, presso la Fondazione Monti Uniti di Foggia, sarà presentato il libro “La tavola bandita. Storie di figli e famiglie sui comportamenti alimentari” della psichiatra e psicoterapeuta Emanuela Apicella

.

Il volume affronta con profondità e sensibilità il tema dei disturbi alimentari attraverso storie vere di figli e famiglie

. Un racconto intenso che mette al centro le dinamiche familiari, le fragilità adolescenziali e il complesso intreccio tra corpo, identità ed emozioni, offrendo uno sguardo clinico ma al tempo stesso umano su una delle emergenze sanitarie e sociali più diffuse tra i giovani.

Emanuela Apicella, medico psichiatra e psicoterapeuta in servizio presso l’Istituto Auxologico di Milano e Meda, vanta una lunga esperienza nel trattamento dei disturbi del comportamento alimentare

. È inoltre co-fondatrice della rete “Food for Mind”, realtà che promuove un approccio multidisciplinare alla cura dei DCA, integrando competenze psichiatriche, psicoterapeutiche e nutrizionali

. Relatrice in convegni nazionali, è impegnata anche in attività di formazione e sensibilizzazione sui temi della salute mentale e della prevenzione.

L’incontro rappresenta un momento significativo per la città e per il territorio, valorizzando il contributo professionale di una concittadina che opera a livello nazionale nel campo della salute mentale

. L’evento si propone come spazio di dialogo rivolto a famiglie, studenti, operatori sanitari e cittadini interessati ad approfondire una problematica che spesso resta sommersa e accompagnata dal silenzio.

La presentazione, promossa e curata dal Club per l’UNESCO di Foggia, sarà introdotta e moderata dal giornalista del Tg1 Rai Giacinto Pinto

. Il confronto con l’autrice sarà affidato al dottor Ciro Mundi, direttore della Struttura complessa di Neurologia del Policlinico di Foggia

.

L’evento è aperto al pubblico

. Per informazioni è possibile contattare la segreteria del Club per l’UNESCO di Foggia.