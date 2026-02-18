L’ex attaccante di Foggia, Lazio e Nazionale sarà a Manfredonia il 19 febbraio per un incontro pubblico in vista del voto del 22 e 23 marzo. “La mia storia vi farà capire”, l’appello sui social.

Beppe Signori scende in campo a sostegno del “Sì” al referendum sulla Giustizia in programma il 22 e 23 marzo. L’ex centravanti rossonero – protagonista indimenticato della Zemanlandia foggiana e vice campione del mondo con l’Italia nel 1994 – parteciperà giovedì 19 febbraio a un incontro pubblico a Manfredonia, presso Palazzo Celestini, per spiegare le ragioni del voto favorevole.

Ad annunciare la sua presenza è stato lo stesso Signori attraverso una storia pubblicata sui social: “Vi racconterò la mia vicenda giudiziaria. Vi aspetto numerosi”, ha scritto, invitando cittadini e sostenitori a prendere parte all’evento.

A introdurre l’appuntamento sarà l’onorevole Giandiego Gatta. Interverranno inoltre Pasquale Rinaldi, presidente del comitato per il “Sì” ed ex docente di Diritto costituzionale all’Università di Foggia, gli avvocati Gianfranco Di Sabato e Michele Arena – membri della Camera Penale di Foggia – e l’avvocato Vincenzo Pece. L’iniziativa si inserisce nel calendario di appuntamenti organizzati sul territorio per illustrare contenuti e finalità del referendum, con particolare attenzione ai temi legati alla giustizia e alle garanzie processuali.

Il nome di Giuseppe Signori era finito al centro dell’inchiesta sul cosiddetto “calcioscommesse”, avviata dalla Procura di Cremona nel 2011. In sede sportiva l’ex attaccante era stato sanzionato con cinque anni di squalifica e la preclusione definitiva da ogni rango federale.

Il procedimento penale si è concluso nel dicembre 2020 con la dichiarazione definitiva di prescrizione del reato. In relazione alla sanzione sportiva, il 21 giugno 2021 il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha disposto la cancellazione della radiazione, chiudendo un capitolo durato dieci anni, 3.650 giorni.

Sul piano giudiziario, Signori è stato assolto dal tribunale di Piacenza dall’accusa di aver tentato di alterare il risultato della gara Piacenza-Padova del 2 ottobre 2010. Analoga assoluzione è arrivata dal tribunale di Modena per le presunte combine relative alle partite Modena-Sassuolo e Modena-Siena del 2011.

“Non ho mai truccato alcuna partita – ha più volte dichiarato –. Mi piaceva scommettere, ma l’ho sempre fatto in modo leale. Mi hanno rovinato la vita perché il mio nome garantiva interesse mediatico”.

La sua versione dei fatti è stata raccontata anche nel libro “Fuorigioco – Perde solo chi si arrende”, in cui ripercorre l’intera vicenda personale e professionale. Lo riporta foggiatoday.it.

Oggi, a distanza di anni, Signori sceglie di intervenire nel dibattito pubblico, legando la propria esperienza personale ai temi oggetto del referendum. Un ritorno sotto i riflettori non per un gol da applausi, ma per una presa di posizione che intreccia sport, giustizia e opinione pubblica. E ancora una volta, “Beppe gol” prova a parlare direttamente alla sua gente.