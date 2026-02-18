Edizione n° 5981

CASCAVILLA FUTURIPARALLELI // Parlare di pace e guerra a Manfredonia. E di Groenlandia. Con un convitato di pietra
18 Febbraio 2026 - ore  15:19

CAIVANO BAMBINO // Caivano, tenta di rapire un bambino al supermercato: arrestato un uomo
18 Febbraio 2026 - ore  10:14

Home // Politica // Bilancio, variazione d’urgenza per fondi PNRR: San Severo adegua gli stanziamenti per digitalizzare SUAP e SUE

SAN SEVERO BILANCIO Bilancio, variazione d’urgenza per fondi PNRR: San Severo adegua gli stanziamenti per digitalizzare SUAP e SUE

La misura è contenuta nella delibera n. 31 del 18 febbraio 2026 ed è adottata “assumendo i poteri del Consiglio comunale” in via d’urgenza

San Severo adotta gli schemi del Programma triennale 2026-2028 per lavori pubblici e acquisti

SINDACO COLANGELO SAN SEVERO

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
18 Febbraio 2026
Politica // San Severo //

Con una variazione d’urgenza del bilancio di previsione 2025-2027 (esercizio provvisorio 2026), la Giunta comunale di San Severo ha adeguato gli stanziamenti per recepire un finanziamento PNRR destinato alla digitalizzazione di procedure amministrative. La misura è contenuta nella delibera n. 31 del 18 febbraio 2026 ed è adottata “assumendo i poteri del Consiglio comunale” in via d’urgenza, come consentito dal Testo unico degli enti locali, con successiva ratifica consiliare.

Perché la Giunta interviene in urgenza

Il provvedimento richiama l’articolo 42 del D.Lgs. 267/2000 (competenza del Consiglio su bilanci e variazioni) e l’articolo 175, che consente alla Giunta di deliberare variazioni in urgenza “opportunamente motivata”, salva ratifica entro 60 giorni a pena di decadenza. La motivazione è legata alla necessità di iscrivere tempestivamente in bilancio risorse statali ed europee per investimenti, in un periodo in cui l’ente opera in esercizio provvisorio.

Esercizio provvisorio fino al 28 febbraio

La delibera dà atto che, in base al decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2025, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2026. Di conseguenza, il Comune opera temporaneamente in esercizio provvisorio, disciplinato dall’art. 163 del TUEL, in attesa dell’approvazione del nuovo bilancio.

Il finanziamento PNRR: digitalizzazione SUAP e SUE

L’atto nasce da una richiesta dell’Area III (prot. n. 8872 del 12 febbraio 2026), conseguente all’assegnazione, con decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica (Id. 62321813 del 14 novembre 2025), di fondi PNRR afferenti alla Missione 1, Componente 1 – Investimento 2.2, sub-investimento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)”. In concreto, l’obiettivo è modernizzare e rendere più efficiente la gestione digitale delle pratiche dello Sportello Unico per le Attività Produttive e dello Sportello Unico per l’Edilizia, due snodi chiave per imprese e cittadini.

La cornice normativa PNRR e le deroghe

Nel testo viene richiamata anche la disciplina che, fino al 2026, consente agli enti locali in esercizio provvisorio di iscrivere in bilancio finanziamenti statali ed europei per investimenti con apposita variazione, in deroga ai vincoli ordinari dell’esercizio provvisorio. È un passaggio pensato per evitare rallentamenti nell’attuazione dei progetti PNRR, che spesso richiedono tempi stretti per l’avvio di gare, affidamenti e attività di progetto.

Il contenuto della variazione e gli equilibri

La Giunta approva il prospetto delle variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2025-2027, esercizio 2026, indicato come Allegato A alla deliberazione. La delibera attesta che le modifiche “rispettano gli equilibri generali di bilancio” e garantiscono l’equilibrio di cassa, come previsto dall’art. 193 del TUEL. Con l’approvazione, si intende conseguentemente variato anche il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 per l’annualità 2026.

Trattandosi di atto adottato in urgenza, la delibera dispone che il provvedimento, insieme al parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, sia sottoposto a ratifica del Consiglio comunale entro 60 giorni. In mancanza, la variazione decade. La Giunta ha dichiarato l’atto immediatamente eseguibile, così da rendere operativi gli stanziamenti e consentire agli uffici di procedere con gli adempimenti legati al finanziamento PNRR.

La delibera non entra nel merito tecnico delle piattaforme da adottare (che sarà oggetto di atti gestionali), ma l’inquadramento PNRR richiamato indica interventi tipicamente orientati a: presentazione telematica delle istanze, tracciabilità dello stato pratica, integrazione con banche dati e protocolli, riduzione della documentazione cartacea e tempi più certi per imprese e cittadini. In questi ambiti, l’iscrizione a bilancio dei fondi è il presupposto per poter avviare le procedure amministrative (determine, affidamenti, eventuali gare) e rispettare le scadenze del programma.

