La Giunta comunale di San Severo ha approvato lo schema di rinnovo della convenzione con l’ASL Foggia per l’uso della camera mortuaria situata presso il Presidio ospedaliero di San Severo. La decisione è contenuta nella delibera n. 30 del 18 febbraio 2026 e mira a garantire continuità a un servizio pubblico connesso agli obblighi comunali in materia di osservazione e obitorio, previsti dal Regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. 285/1990).

La deliberazione richiama gli articoli 12, 13 e 14 del D.P.R. 285/90, che impongono ai Comuni di disporre di locali per il deposito di osservazione e di un obitorio per specifiche funzioni: mantenimento in osservazione; deposito di salme in casi particolari (morte in abitazioni inadatte, decessi su pubblica via, salme ignote per riconoscimento); disponibilità per l’Autorità giudiziaria e accertamenti medico-legali. La norma consente che depositi e obitori siano istituiti anche presso ospedali o istituti sanitari.

Perché si rinnova: il Comune non ha un obitorio al cimitero

Nelle premesse si evidenzia che San Severo non dispone, presso il cimitero cittadino, di strutture idonee con le caratteristiche richieste e che l’allestimento diretto del servizio comporterebbe costi aggiuntivi e necessità di ulteriore personale per la gestione. Anche l’esperienza della pandemia da Covid-19, richiamata nel testo, viene indicata come fattore che ha aumentato la casistica e reso più urgente assicurare locali e organizzazione adeguati.

La Giunta ricorda la precedente deliberazione n. 178 dell’11 settembre 2020, con cui era stato approvato lo schema di convenzione tra ASL Foggia e Comune, poi sottoscritta il 18 febbraio 2021 e attiva dal 1° marzo 2021 con validità quinquennale, in scadenza il 28 febbraio 2026. In vista della scadenza, il Comune ha trasmesso all’ASL una proposta di rinnovo per un ulteriore periodo di cinque anni, mantenendo inalterate le condizioni operative ed economiche. L’ASL Foggia, con nota dell’11 febbraio 2026 (acquisita al protocollo comunale), ha espresso parere favorevole al rinnovo alle medesime condizioni.

Cosa approva la Giunta

Con la delibera n. 30, la Giunta:

approva lo schema di rinnovo della convenzione, allegato all’atto, per l’assolvimento degli adempimenti di cui agli artt. 12-14 del D.P.R. 285/90 presso l’obitorio del Presidio ospedaliero; demanda al dirigente dell’Area V (Urbanistica, rigenerazione urbana e territoriale, attività produttive) gli adempimenti consequenziali, compresa la sottoscrizione della convenzione; dispone la trasmissione degli atti agli uffici competenti.

Impegni di spesa: il quadro pluriennale

Il parere contabile allegato alla delibera indica gli impegni di spesa programmati sul bilancio comunale per il periodo di rinnovo: 12.500 euro per il 2026 (dal 1° marzo al 31 dicembre), 15.000 euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030, e 2.500 euro per il periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2031. Complessivamente, la proiezione riportata negli impegni è pari a 75.000 euro sull’intero arco temporale.

La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, così da consentire la sottoscrizione del rinnovo e la continuità del servizio senza interruzioni alla scadenza del 28 febbraio 2026.

Il rinnovo consente al Comune di continuare ad assolvere gli obblighi di legge appoggiandosi a una struttura sanitaria già attrezzata, evitando — come sottolineato nelle premesse — l’onere di realizzare locali dedicati e di incrementare stabilmente l’organico comunale per la gestione di un obitorio al cimitero. In termini operativi, la disponibilità della camera mortuaria presso il Presidio ospedaliero è funzionale soprattutto ai casi previsti dal D.P.R. 285/90 (deposito di osservazione; salme a disposizione dell’autorità giudiziaria o per accertamenti medico-legali), che richiedono ambienti idonei e procedure rigorose.

Ruoli e responsabilità

L’atto, nel demandare la sottoscrizione al dirigente dell’Area V, conferma che la gestione amministrativa e contabile del rapporto convenzionale resta in capo al Comune, mentre l’utilizzo della struttura avviene nell’ambito dell’organizzazione sanitaria del Presidio ospedaliero e dell’ASL, secondo le condizioni operative ed economiche che le parti hanno deciso di mantenere invariate rispetto alla convenzione già in essere.