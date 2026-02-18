Edizione n° 5982

BALLON D'ESSAI

PAOLO MENDICO // Paolo Mendico, i diari della sofferenza: «Quella scuola è una prigione»
19 Febbraio 2026 - ore  09:10

CALEMBOUR

NUORO AGGUATO // Tonino ucciso a colpi d’arma da fuoco davanti casa: mistero sull’agguato
19 Febbraio 2026 - ore  09:45

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Comune di Manfredonia, differenziali stipendiali 2024: approvata la graduatoria definitiva e le attribuzioni

DIFFERENZIALI STIPENDIALI Comune di Manfredonia, differenziali stipendiali 2024: approvata la graduatoria definitiva e le attribuzioni

Approvata la graduatoria definitiva per i differenziali stipendiali 2024. Risorse stanziate 32.700 euro per 36 differenziali; indicata la copertura su risorse decentrate con oneri e IRAP.

Comune Manfredonia. Collegio dei Revisori, liquidato il saldo 2025. Le somme

Comune di Manfredonia - Fonte Immagine: trmtv.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
18 Febbraio 2026
Manfredonia // Politica //

Approvata la graduatoria definitiva per i differenziali stipendiali 2024. Risorse stanziate 32.700 euro per 36 differenziali; indicata la copertura su risorse decentrate con oneri e IRAP.

Il Comune di Manfredonia ha approvato la graduatoria definitiva e l’attribuzione dei “differenziali stipendiali” previsti per l’anno 2024 per il personale dipendente. L’istituto – come richiamato negli atti – rientra nelle progressioni economiche all’interno delle aree disciplinate dal CCNL Funzioni locali 2019-2021 e dalla contrattazione decentrata.

Il CCI economico 2024 ha previsto risorse per 32.700 euro, ripartite per aree (operatori, operatori esperti, istruttori, funzionari/EQ) con 36 differenziali da attribuire, a fronte di 73 aventi titolo indicati nel prospetto. Dopo la pubblicazione della graduatoria adottata a gennaio 2026, sono arrivate richieste di rettifica: la determinazione dà atto della valutazione delle istanze e di una modifica rilevante ai fini dell’attribuzione del differenziale.

Il provvedimento dettaglia anche la copertura sulle risorse decentrate (2024-2025) e indica la previsione “a regime” per il 2026 su differenziali, oneri e IRAP.

1 commenti su "Comune di Manfredonia, differenziali stipendiali 2024: approvata la graduatoria definitiva e le attribuzioni"

  1. Sindaco assessore servizi sociali fate di tutto per cercare di spendere un po’ di soldi per la sicurezza dei Manfredonia durante il carnevale serisse ragazzi con fondi di settore in faccia al pronto soccorso di San Giovanni il famoso spacco che chiamano è pieno di ragazzi che fuma e beve di ogni cosa per favore fate intervenire le forze dell’ordine nei punti nevralgici della città fate qualcosa per Manfredonia Bogotà adesso a confronto è il paese dei balocchi

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

In ogni giorno ci sono 1.440 minuti. Ciò significa che abbiamo 1.440 opportunità giornaliere per fare cose belle. (Les Brown)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO