Approvata la graduatoria definitiva per i differenziali stipendiali 2024. Risorse stanziate 32.700 euro per 36 differenziali; indicata la copertura su risorse decentrate con oneri e IRAP.

Il Comune di Manfredonia ha approvato la graduatoria definitiva e l’attribuzione dei “differenziali stipendiali” previsti per l’anno 2024 per il personale dipendente. L’istituto – come richiamato negli atti – rientra nelle progressioni economiche all’interno delle aree disciplinate dal CCNL Funzioni locali 2019-2021 e dalla contrattazione decentrata.

Il CCI economico 2024 ha previsto risorse per 32.700 euro, ripartite per aree (operatori, operatori esperti, istruttori, funzionari/EQ) con 36 differenziali da attribuire, a fronte di 73 aventi titolo indicati nel prospetto. Dopo la pubblicazione della graduatoria adottata a gennaio 2026, sono arrivate richieste di rettifica: la determinazione dà atto della valutazione delle istanze e di una modifica rilevante ai fini dell’attribuzione del differenziale.

Il provvedimento dettaglia anche la copertura sulle risorse decentrate (2024-2025) e indica la previsione “a regime” per il 2026 su differenziali, oneri e IRAP.