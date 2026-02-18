Edizione n° 5981

CASCAVILLA FUTURIPARALLELI // Parlare di pace e guerra a Manfredonia. E di Groenlandia. Con un convitato di pietra
18 Febbraio 2026 - ore  15:19

CAIVANO BAMBINO // Caivano, tenta di rapire un bambino al supermercato: arrestato un uomo
18 Febbraio 2026 - ore  10:14

Home // Foggia // Convivendo, musica e bellezza. A Foggia incontro con Biagio Antonacci

ANTONACCI FOGGIA Convivendo, musica e bellezza. A Foggia incontro con Biagio Antonacci

Giovedì 5 marzo – Aula Magna di Ateneo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Febbraio 2026
Foggia // Lifestyle //

Foggia. Giovedì 5 marzo, alle ore 17.00, presso l’Aula Magna di Ateneo (Via Caggese, 1), si terrà l’incontro “Convivendo, musica e bellezza. Incontro con Biagio Antonacci”, un appuntamento dedicato al dialogo tra musica, arte e cultura contemporanea promosso dall’Università di Foggia nell’ambito degli eventi culturali 2026.

Protagonista dell’incontro sarà Biagio Antonacci, tra i più amati cantautori della musica italiana, che racconterà il proprio percorso umano e artistico, condividendo riflessioni ed esperienze sul valore della musica come linguaggio universale capace di generare relazione, emozione e bellezza. L’incontro rappresenta un’occasione di confronto diretto con gli studenti e con la comunità accademica sui temi della creatività, dell’ispirazione e del ruolo dell’arte nella società contemporanea.

“Siamo particolarmente lieti di accogliere nel nostro Ateneo un artista del calibro di Biagio Antonacci, al quale rivolgiamo un sincero ringraziamento per aver accolto il nostro invito. Questo incontro offre agli studenti non soltanto l’occasione di conoscere uno dei cantautori più significativi del panorama italiano, ma soprattutto un’opportunità preziosa di ispirazione e confronto creativo — dichiara il Rettore dell’Università di Foggia, prof. Lorenzo Lo Muzio —. La nostra visione è quella di trasformare l’Università in un luogo vivo, dove cultura, arte e comunicazione si intrecciano, e in cui ogni evento diventa un’esperienza concreta capace di arricchire il percorso formativo degli studenti, stimolando curiosità, pensiero critico e sensibilità artistica, accompagnandoli nella scoperta di nuovi orizzonti. Desidero esprimere un sentito ringraziamento ai Delegati rettorali alla Terza Missione e Comunicazione e alla Didattica, Danilo Leone e Giorgio Mori che hanno promosso e reso possibile questa iniziativa, che sono certo sarà particolarmente apprezzata dalla comunità.”

L’incontro  anticipa il ritorno di Biagio Antonacci in Capitanata; dopo l’appuntamento in Ateneo, il cantautore tornerà infatti in provincia di Foggia nell’ambito del suo nuovo tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Iris S.r.l., che farà tappa all’Anfiteatro Romano di Lucera nel corso dell’estate con 10 date (il 21-22-24-25-26-28-29-31 luglio e 1-2 agosto), confermando il legame dell’artista con il territorio e il suo pubblico.

L’evento è riservato alla Comunità universitaria.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

