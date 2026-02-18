Foggia, nuova governance dell’acqua: istituzioni, tecnici e mondo agricolo a confronto sulla LR 7/2025

Si è svolta questa mattina, presso Palazzo Dogana, la giornata di approfondimento dedicata alla nuova Legge Regionale 7/2025, promossa dalla Provincia di Foggia – Settore Edilizia Sismica, Tutela del Territorio e Difesa Idraulica – in collaborazione con la Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche. Al centro dell’incontro, il tema della “Nuova governance delle risorse idriche in Puglia: regole, tecnologie e sfide territoriali”, un confronto ampio e qualificato che ha riunito rappresentanti istituzionali, tecnici, ordini professionali, mondo accademico e organizzazioni di categoria.

La sessione mattutina si è aperta con i saluti istituzionali del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro; del presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti; e degli assessori regionali Raffaele Piemontese (Infrastrutture e Risorse Idriche) e Francesco Paolicelli (Agricoltura e Sviluppo Rurale), insieme ai dirigenti regionali e provinciali competenti in materia di risorse idriche.

Un momento che ha evidenziato la volontà condivisa di rafforzare il coordinamento tra enti e territori nella gestione di una risorsa sempre più strategica e vulnerabile.

Cuore della mattinata, l’intervento dei rappresentanti della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, che hanno illustrato le principali novità della Legge Regionale 7/2025: principi generali, revisione delle norme su ricerca ed estrazione delle acque, rafforzamento delle competenze territoriali, nuovi strumenti di controllo e monitoraggio, oltre all’impatto sulle procedure autorizzative e sulla pianificazione delle risorse idriche.

Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo degli enti locali nell’attuazione concreta della normativa, chiamati a svolgere una funzione centrale nell’equilibrio tra tutela ambientale e sviluppo. Ampio spazio è stato riservato al comparto agricolo, con gli interventi dei direttori di Coldiretti, CIA e Confagricoltura, che hanno affrontato il tema dell’uso efficiente dell’acqua in agricoltura.

Nel dibattito sono emerse le criticità legate ai fabbisogni idrici del settore primario, gli impatti delle nuove norme sull’irrigazione e le strategie per una gestione più sostenibile della risorsa. Le organizzazioni di categoria hanno inoltre formulato proposte operative per un’attuazione efficace della legge, in un’ottica di sostenibilità e competitività delle aziende agricole.

Di grande rilievo l’intervento del Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Foggia, che ha analizzato gli effetti del cambiamento climatico sulla disponibilità idrica in Puglia. Sono stati illustrati dati e scenari relativi alla riduzione delle risorse superficiali e sotterranee, agli impatti sulle colture e alle strategie di adattamento basate su evidenze scientifiche, con un focus sull’integrazione tra ricerca, pianificazione territoriale e applicazione della nuova normativa.

Nel pomeriggio, il confronto si è spostato sugli aspetti tecnico-operativi. L’Ordine dei Geologi della Puglia ha approfondito lo stato delle falde acquifere, i rischi di sovrasfruttamento e di intrusione salina nelle aree costiere, nonché l’importanza del dato geologico nelle istruttorie per concessioni e autorizzazioni.

L’Ordine degli Agronomi ha invece affrontato la gestione delle aree vulnerabili ai nitrati, illustrando tecniche agronomiche sostenibili, obblighi per le aziende e soluzioni per ridurre l’impatto ambientale delle attività agricole. Spazio, infine, all’innovazione digitale, con la presentazione della piattaforma SIT di Innovapuglia, strumento operativo per la gestione delle risorse idriche, l’integrazione dei dati cartografici e il supporto alle istruttorie per concessioni e autorizzazioni.

La giornata si è conclusa con una tavola rotonda dedicata alle sfide operative e alle prospettive future per l’attuazione della Legge Regionale 7/2025, alla presenza di Regione, Provincia, organizzazioni di categoria, ordini professionali, Innovapuglia e Università. Tra le conclusioni emerse, la proposta di avviare un percorso di confronto permanente tra istituzioni, mondo tecnico e operatori del settore, per garantire un’applicazione efficace e condivisa della nuova disciplina.

Un appuntamento che ha confermato come la gestione dell’acqua rappresenti una delle sfide decisive per il futuro della Puglia, chiamata a coniugare tutela ambientale, innovazione tecnologica e sostenibilità economica in un contesto segnato dai cambiamenti climatici e dalla crescente pressione sulle risorse naturali.

A cura di Giovanna Tambo.