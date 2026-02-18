C’è una domanda che, come conducente di trasporto pubblico locale, mi accompagna sempre più spesso durante i miei turni, soprattutto nelle sere del fine settimana: quanto vale davvero la vita degli altri? È un interrogativo che nasce dall’osservazione quotidiana delle strade cittadine, dove superficialità e menefreghismo sembrano prendere il sopravvento, in particolare tra i neopatentati, spesso a bordo delle loro auto con amici coetanei.

Il sabato sera, più di ogni altro momento, restituisce l’immagine di una città attraversata da comportamenti imprudenti: velocità eccessiva, sorpassi azzardati, manovre pericolose fatte per impressionare chi siede accanto. Scene che, purtroppo, non sono rare. E ogni volta, dal mio posto di guida, mi chiedo se quei ragazzi siano davvero consapevoli del rischio che stanno correndo e, soprattutto, del rischio che fanno correre agli altri.

È vero: anche le generazioni passate hanno conosciuto le “marachelle”. Anche noi, da adolescenti, abbiamo cercato talvolta di metterci in mostra, di strappare un sorriso o un’ammirazione. Ma ciò che sembra differenziare ieri da oggi è il senso del limite. Prima di compiere un gesto sconsiderato, molti di noi si fermavano a riflettere. La domanda era semplice: “Si arrabbieranno mamma e papà?”. Era un freno morale, forse imperfetto, ma reale.

C’era un coprifuoco, magari più elastico il sabato sera, ma pur sempre un orario concordato. E sapevamo che, oltre quell’ora, i nostri genitori non avrebbero dormito sonni tranquilli. Il timore di un rimprovero, di una punizione, di uno sguardo deluso, era parte integrante della nostra crescita. Non si trattava solo di autorità, ma di presenza, di responsabilità condivisa.

Oggi, invece, capita troppo spesso di vedere giovanissimi ancora in giro nel cuore della notte, senza che sembri esserci alcun limite, alcun controllo. È legittimo domandarsi: i genitori sono consapevoli? Si interrogano su dove siano e con chi i loro figli a quell’ora? O si è progressivamente smarrito quel senso di vigilanza che, pur con tutti i suoi difetti, rappresentava una forma di tutela?

Queste riflessioni si fanno ancora più pressanti alla vigilia della sentenza della Corte di Cassazione relativa alla tragica vicenda che ha coinvolto la nostra concittadina Camilla Di Pumpo. Una storia che ha segnato profondamente la comunità foggiana e che, al di là degli aspetti giudiziari, riporta al centro un tema fondamentale: il valore della vita umana.

Sarà la magistratura a pronunciarsi in via definitiva sul piano giuridico. E qualunque sarà l’esito, esso merita rispetto. Ma c’è un piano più ampio, che riguarda tutti noi, come cittadini, come automobilisti, come genitori, come giovani. Una multa, una sospensione della patente, perfino anni di detenzione, possono forse compensare la perdita di una vita? Possono restituire un figlio, un’amica, una persona amata?

Forse il punto non è solo la sanzione, ma la consapevolezza. Comprendere che ogni volta che ci mettiamo al volante abbiamo tra le mani una responsabilità enorme. Non solo verso noi stessi, ma verso chiunque incroci il nostro percorso: pedoni, ciclisti, altri automobilisti, passeggeri. Ogni gesto di imprudenza può trasformarsi in una tragedia irreversibile.

E allora le domande diventano inevitabili: quanto vale, per noi, la vita degli altri? E, per gli altri, quanto vale la nostra? Se siamo disposti a sminuire l’esistenza altrui per un momento di esibizione o di leggerezza, perché dovremmo aspettarci che la nostra venga considerata diversamente?

Non si tratta di moralismo, né di nostalgia per un passato idealizzato. Si tratta di rispetto reciproco. Di riconoscere che la strada è uno spazio condiviso, non un palcoscenico su cui dimostrare qualcosa. Di comprendere che la libertà individuale trova il suo limite nella sicurezza collettiva.

Forse è arrivato il momento di porci, tutti, una domanda scomoda ma necessaria: vogliamo continuare questo gioco al massacro, fatto di imprudenza e fatalismo, o vogliamo scegliere la strada del rispetto e della responsabilità? Perché ogni vita spezzata non è solo una notizia di cronaca, ma una ferita per l’intera comunità.

Foggia merita strade più sicure. I nostri giovani meritano di crescere con il senso del limite e del valore della vita. E noi adulti, genitori e cittadini, abbiamo il dovere di essere esempio e guida.

Un cittadino di Foggia, autista del tpl.

A cura di Giovanna Tambo.