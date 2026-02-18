Manfredonia. Appello per Romeo: "aiutiamolo a vivere con dignità il tempo che gli resta"

C’è una storia che merita attenzione e sensibilità. È quella di Romeo, un gatto recuperato nei giorni scorsi in condizioni molto gravi e ricoverato per alcuni giorni in clinica veterinaria a Manfredonia.

Dopo le cure necessarie, Romeo è stato dimesso, ma la sua situazione resta purtroppo delicata. È in fase terminale: i reni risultano seriamente compromessi, anche l’intestino presenta criticità emerse dagli accertamenti ecografici ed è risultato Fiv positivo. Un quadro clinico complesso che richiede attenzioni costanti e un’alimentazione specifica.

Per lui, in questo momento, è fondamentale seguire una dieta a base di cibo renal, indispensabile per supportare la funzionalità renale e garantirgli la migliore qualità di vita possibile.

Romeo si trova attualmente in stallo presso una persona di buon cuore che si è resa disponibile ad accudirlo e assisterlo con amore e dedizione. L’obiettivo non è fare miracoli, ma permettergli di vivere il tempo che gli resta in modo dignitoso, senza sofferenze inutili e senza che manchi ciò di cui ha bisogno.

Per questo si lancia un appello alla comunità: chiunque voglia contribuire può donare cibo specifico “renal” per gatti oppure offrire un piccolo sostegno per le spese veterinarie e di mantenimento.

Per informazioni e per coordinare eventuali aiuti è possibile contattare o consegnare direttamente il cibo presso Arte del Caffè, via Tribuna 130.

Anche un piccolo gesto può fare la differenza. Romeo ha bisogno di tutti noi.