Edizione n° 5981

BALLON D'ESSAI

CASCAVILLA FUTURIPARALLELI // Parlare di pace e guerra a Manfredonia. E di Groenlandia. Con un convitato di pietra
18 Febbraio 2026 - ore  15:19

CALEMBOUR

CAIVANO BAMBINO // Caivano, tenta di rapire un bambino al supermercato: arrestato un uomo
18 Febbraio 2026 - ore  10:14

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, via Canosa tra buche profonde e disagi: “Qui l’asfalto è fermo da decenni”

MANFREDONIA VIA CANOSA Manfredonia, via Canosa tra buche profonde e disagi: “Qui l’asfalto è fermo da decenni”

Mentre in altre zone della città si interviene su strade recentemente ripristinate, i residenti chiedono interventi urgenti in via Canosa: “Prima che qualcuno si faccia male”

Manfredonia, via Canosa tra buche profonde e disagi: “Qui l’asfalto è fermo da decenni”

Manfredonia, via Canosa

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
18 Febbraio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Buche profonde oltre dieci centimetri, asfalto deteriorato e una situazione che, secondo i residenti, si protrae da decenni. È la denuncia che arriva da via Canosa, dove automobilisti e pedoni segnalano condizioni del manto stradale ormai critiche.

“La strada è in questo stato da tantissimo tempo – racconta un cittadino –. Ci sono buche pericolose e ogni giorno diventa sempre più rischioso percorrerla, sia in auto che a piedi. Non riusciamo a capire perché non si intervenga in modo deciso”.

A destare perplessità è anche il confronto con altri interventi recentemente avviati in città. In questi giorni, infatti, sono in corso lavori di asfaltatura in via Salapia e in via Sacco e Vanzetti, arterie che – secondo quanto riferito – sarebbero state già oggetto di ripristino pochi mesi fa.

“Abbiamo visto rimuovere un manto stradale che era ancora in buone condizioni – prosegue la segnalazione – mentre qui in via Canosa le buche superano i dieci centimetri di profondità. È una situazione che necessita di un intervento urgente, prima che qualcuno si faccia seriamente male”.

Il problema non riguarda solo il disagio alla circolazione, ma anche la sicurezza. Le cavità presenti sull’asfalto rappresentano un potenziale pericolo per motociclisti, ciclisti e pedoni, oltre a causare danni ai veicoli.

I residenti chiedono dunque un sopralluogo e un intervento prioritario da parte dell’amministrazione comunale, affinché via Canosa venga inserita tra le strade da riqualificare con urgenza.

A cura di Michele Solatia.

1 commenti su "Manfredonia, via Canosa tra buche profonde e disagi: “Qui l’asfalto è fermo da decenni”"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

In ogni giorno ci sono 1.440 minuti. Ciò significa che abbiamo 1.440 opportunità giornaliere per fare cose belle. (Les Brown)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO