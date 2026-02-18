MANFREDONIA – Buche profonde oltre dieci centimetri, asfalto deteriorato e una situazione che, secondo i residenti, si protrae da decenni. È la denuncia che arriva da via Canosa, dove automobilisti e pedoni segnalano condizioni del manto stradale ormai critiche.

“La strada è in questo stato da tantissimo tempo – racconta un cittadino –. Ci sono buche pericolose e ogni giorno diventa sempre più rischioso percorrerla, sia in auto che a piedi. Non riusciamo a capire perché non si intervenga in modo deciso”.

A destare perplessità è anche il confronto con altri interventi recentemente avviati in città. In questi giorni, infatti, sono in corso lavori di asfaltatura in via Salapia e in via Sacco e Vanzetti, arterie che – secondo quanto riferito – sarebbero state già oggetto di ripristino pochi mesi fa.

“Abbiamo visto rimuovere un manto stradale che era ancora in buone condizioni – prosegue la segnalazione – mentre qui in via Canosa le buche superano i dieci centimetri di profondità. È una situazione che necessita di un intervento urgente, prima che qualcuno si faccia seriamente male”.

Il problema non riguarda solo il disagio alla circolazione, ma anche la sicurezza. Le cavità presenti sull’asfalto rappresentano un potenziale pericolo per motociclisti, ciclisti e pedoni, oltre a causare danni ai veicoli.

I residenti chiedono dunque un sopralluogo e un intervento prioritario da parte dell’amministrazione comunale, affinché via Canosa venga inserita tra le strade da riqualificare con urgenza.

A cura di Michele Solatia.