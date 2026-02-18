FOGGIA – L’avvio dell’iter ministeriale per l’istituzione di una moschea a Foggia accende il dibattito pubblico e divide l’opinione cittadina. A intervenire è il consigliere comunale Francesco Strippoli, che in una nota invita ad abbassare i toni e a riportare la discussione su un piano di “realtà e civiltà”, dopo i numerosi commenti critici circolati nelle ultime ore.

“Leggere certi interventi carichi di odio, razzismo e xenofobia è profondamente amareggiante”, afferma Strippoli, sottolineando come il percorso avviato non abbia nulla a che vedere con le polemiche politiche locali, ma rientri in un iter ministeriale previsto dalla normativa vigente.

Il consigliere richiama innanzitutto i principi costituzionali: “L’Italia è un Paese laico e la Costituzione garantisce la libertà di culto. Non si sta introducendo nulla di straordinario: sul territorio nazionale esistono già numerose moschee e luoghi di culto islamici pienamente inseriti nel tessuto sociale delle città”.

Secondo Strippoli, inoltre, il tema non sarebbe nuovo per Foggia. In città, ricorda, sono già presenti da tempo sale di preghiera riconosciute. “Opporsi alla creazione di una moschea ufficiale – osserva – significa di fatto accettare che i fedeli continuino a riunirsi in spazi angusti, poco dignitosi e privi di adeguato decoro”.

Un punto centrale dell’intervento riguarda la dimensione sociale: la comunità musulmana foggiana è composta da migliaia di persone che vivono e lavorano stabilmente sul territorio. “Perché negare un luogo che garantisca dignità a una parte della nostra comunità?”, si chiede il consigliere, evidenziando come il percorso avviato sia sostenuto da una partecipazione ampia e trasversale di diverse realtà cittadine, a testimonianza – sostiene – di una volontà concreta di integrazione.

Strippoli propone infine una riflessione culturale e religiosa, ricordando che l’Islam è una religione abramitica che riconosce la figura di Gesù tra i suoi profeti più importanti. “La paura del diverso spesso nasce dalla semplice ignoranza dell’altro”, conclude.

Il dibattito resta aperto, ma l’appello lanciato è chiaro: “Foggia e i foggiani sanno essere migliori di questo clima d’odio. Dimostriamo di essere una comunità matura, accogliente e rispettosa della legge e della dignità umana”.