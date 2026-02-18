La Giunta comunale di San Severo ha approvato l’aggiornamento della sottosezione “Piano triennale dei fabbisogni di personale” (PTFP) per il triennio 2026-2028, con rideterminazione della dotazione organica dell’ente. Il provvedimento è contenuto nella delibera n. 35 del 18 febbraio 2026 e si inserisce nel quadro del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2026-2028, lo strumento che integra programmazione del personale, organizzazione e performance.

Il PTFP è il documento con cui l’amministrazione pianifica, su base triennale, le necessità di personale in relazione ai servizi da garantire, ai vincoli finanziari e alle regole sul turnover. Nel testo della delibera vengono richiamati i principali riferimenti normativi che disciplinano le assunzioni negli enti locali e la programmazione del fabbisogno, oltre ai principi contabili e di equilibrio di bilancio.

Uno dei passaggi centrali riguarda l’applicazione del D.M. 17 marzo 2020, che introduce un sistema di parametri basato sul rapporto tra spesa di personale (al lordo degli oneri riflessi) ed entrate correnti medie degli ultimi tre rendiconti approvati. In base a questo rapporto, i Comuni vengono collocati in fasce che determinano la capacità assunzionale e i margini di crescita della spesa.

Per San Severo, la delibera prende atto che il “valore soglia” calcolato è pari al 20,18% e che tale valore risulta inferiore alla “soglia di virtuosità” indicata al 27,00%. Il dato viene evidenziato come elemento che colloca l’ente al di sotto del limite più alto previsto dal decreto, con la possibilità di una gestione programmata delle assunzioni entro i margini consentiti.

Nella delibera si dà conto della quantificazione dell’importo massimo della spesa di personale per l’anno 2026, calcolato in 11.539.883,95 euro, corrispondente al 27,00% delle entrate correnti considerate nel calcolo. Viene inoltre indicato un possibile aumento della spesa per il personale, rispetto all’ultimo rendiconto, pari a 2.913.887 euro, che rappresenta il margine teorico rispetto al dato di riferimento utilizzato dagli uffici.

Dotazione organica e programmazione: cosa prevede l’aggiornamento

Il dispositivo approva l’aggiornamento della sottosezione PTFP 2026-2028 e la conseguente rideterminazione della dotazione organica. Si tratta di un passaggio che, nella logica del PIAO, serve ad allineare l’organico programmato alle esigenze organizzative e ai vincoli normativi, predisponendo la cornice amministrativa per eventuali procedure di reclutamento, mobilità o progressioni che verranno poi attuate con gli atti gestionali.

La delibera collega la programmazione del personale agli equilibri di bilancio e alle norme che governano le assunzioni. In premessa vengono richiamate, tra l’altro, le regole che impongono una coerenza tra politiche del personale e sostenibilità finanziaria, con riferimento al rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti e alle modalità di aggiornamento dei parametri. La Giunta acquisisce i pareri di regolarità tecnica e contabile, a conferma della verifica preventiva degli uffici competenti.

Il Piano triennale dei fabbisogni non determina da solo nuove assunzioni “automatiche”, ma è il presupposto necessario per programmare interventi sul personale in modo legittimo e coerente con i limiti di finanza pubblica.

L’aggiornamento consente di definire una traiettoria triennale utile per gestire pensionamenti, turnover e competenze richieste dai servizi, evitando interventi frammentati e consentendo un monitoraggio più puntuale.

Anche questo provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, così da rendere efficace l’aggiornamento del PTFP e consentire agli uffici di operare in coerenza con il documento programmatorio.

La delibera ricorda che, per i Comuni che superano il valore soglia, il decreto impone un percorso di graduale riduzione annuale del rapporto spesa/entrate fino al rientro nei limiti, anche attraverso regole di turnover più restrittive. I parametri possono essere aggiornati con cadenza quinquennale. Nel caso di San Severo, l’evidenza del rapporto al 20,18% viene riportata come indicatore di collocamento in una fascia che non impone percorsi di riduzione, fermo restando il rispetto degli equilibri complessivi e delle procedure previste.