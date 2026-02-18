Edizione n° 5981

BALLON D'ESSAI

CASCAVILLA FUTURIPARALLELI // Parlare di pace e guerra a Manfredonia. E di Groenlandia. Con un convitato di pietra
18 Febbraio 2026 - ore  15:19

CALEMBOUR

CAIVANO BAMBINO // Caivano, tenta di rapire un bambino al supermercato: arrestato un uomo
18 Febbraio 2026 - ore  10:14

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Politica // Personale, approvato il Piano triennale dei fabbisogni 2026-2028: “valore soglia” al 20,18% e margine di spesa fino al 27%

SAN SEVERO PERSONALE Personale, approvato il Piano triennale dei fabbisogni 2026-2028: “valore soglia” al 20,18% e margine di spesa fino al 27%

Il PTFP è il documento con cui l’amministrazione pianifica, su base triennale, le necessità di personale in relazione ai servizi da garantire

San Severo: beni confiscati, il Comune chiede l’assegnazione e indica la destinazione sociale

Lidya Colangelo - Fonte Immagine: Facebook, Lidya Colangelo Sindaco di San Severo

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
18 Febbraio 2026
Politica // San Severo //

La Giunta comunale di San Severo ha approvato l’aggiornamento della sottosezione “Piano triennale dei fabbisogni di personale” (PTFP) per il triennio 2026-2028, con rideterminazione della dotazione organica dell’ente. Il provvedimento è contenuto nella delibera n. 35 del 18 febbraio 2026 e si inserisce nel quadro del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2026-2028, lo strumento che integra programmazione del personale, organizzazione e performance.

Il PTFP è il documento con cui l’amministrazione pianifica, su base triennale, le necessità di personale in relazione ai servizi da garantire, ai vincoli finanziari e alle regole sul turnover. Nel testo della delibera vengono richiamati i principali riferimenti normativi che disciplinano le assunzioni negli enti locali e la programmazione del fabbisogno, oltre ai principi contabili e di equilibrio di bilancio.

Uno dei passaggi centrali riguarda l’applicazione del D.M. 17 marzo 2020, che introduce un sistema di parametri basato sul rapporto tra spesa di personale (al lordo degli oneri riflessi) ed entrate correnti medie degli ultimi tre rendiconti approvati. In base a questo rapporto, i Comuni vengono collocati in fasce che determinano la capacità assunzionale e i margini di crescita della spesa.

Per San Severo, la delibera prende atto che il “valore soglia” calcolato è pari al 20,18% e che tale valore risulta inferiore alla “soglia di virtuosità” indicata al 27,00%. Il dato viene evidenziato come elemento che colloca l’ente al di sotto del limite più alto previsto dal decreto, con la possibilità di una gestione programmata delle assunzioni entro i margini consentiti.

Nella delibera si dà conto della quantificazione dell’importo massimo della spesa di personale per l’anno 2026, calcolato in 11.539.883,95 euro, corrispondente al 27,00% delle entrate correnti considerate nel calcolo. Viene inoltre indicato un possibile aumento della spesa per il personale, rispetto all’ultimo rendiconto, pari a 2.913.887 euro, che rappresenta il margine teorico rispetto al dato di riferimento utilizzato dagli uffici.

Dotazione organica e programmazione: cosa prevede l’aggiornamento

Il dispositivo approva l’aggiornamento della sottosezione PTFP 2026-2028 e la conseguente rideterminazione della dotazione organica. Si tratta di un passaggio che, nella logica del PIAO, serve ad allineare l’organico programmato alle esigenze organizzative e ai vincoli normativi, predisponendo la cornice amministrativa per eventuali procedure di reclutamento, mobilità o progressioni che verranno poi attuate con gli atti gestionali.

La delibera collega la programmazione del personale agli equilibri di bilancio e alle norme che governano le assunzioni. In premessa vengono richiamate, tra l’altro, le regole che impongono una coerenza tra politiche del personale e sostenibilità finanziaria, con riferimento al rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti e alle modalità di aggiornamento dei parametri. La Giunta acquisisce i pareri di regolarità tecnica e contabile, a conferma della verifica preventiva degli uffici competenti.

Il Piano triennale dei fabbisogni non determina da solo nuove assunzioni “automatiche”, ma è il presupposto necessario per programmare interventi sul personale in modo legittimo e coerente con i limiti di finanza pubblica.

L’aggiornamento consente di definire una traiettoria triennale utile per gestire pensionamenti, turnover e competenze richieste dai servizi, evitando interventi frammentati e consentendo un monitoraggio più puntuale.

Anche questo provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, così da rendere efficace l’aggiornamento del PTFP e consentire agli uffici di operare in coerenza con il documento programmatorio.

La delibera ricorda che, per i Comuni che superano il valore soglia, il decreto impone un percorso di graduale riduzione annuale del rapporto spesa/entrate fino al rientro nei limiti, anche attraverso regole di turnover più restrittive. I parametri possono essere aggiornati con cadenza quinquennale. Nel caso di San Severo, l’evidenza del rapporto al 20,18% viene riportata come indicatore di collocamento in una fascia che non impone percorsi di riduzione, fermo restando il rispetto degli equilibri complessivi e delle procedure previste.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

In ogni giorno ci sono 1.440 minuti. Ciò significa che abbiamo 1.440 opportunità giornaliere per fare cose belle. (Les Brown)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO