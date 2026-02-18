Presentazione del libro su Mussolini a Orta Nova, Fratelli d’Italia: «Scelta nel rispetto delle regole»

ORTA NOVA (Foggia) – «Pieno apprezzamento» al sindaco di Orta Nova, Domenico Di Vito, per aver confermato lo svolgimento della presentazione del libro “Mussolini e il Fascismo. L’altra storia” di Caio Giulio Cesare Mussolini nella sala consiliare del Comune. A esprimerlo è Arturo Pagano, dirigente provinciale del Dipartimento Sicurezza e Legalità di Fratelli d’Italia per la provincia di Foggia, in una nota diffusa il 18 febbraio 2026.

Secondo Pagano, la decisione del primo cittadino sarebbe avvenuta «in ossequio alle norme vigenti» e a seguito della richiesta formalmente avanzata dal circolo locale del partito. Il dirigente provinciale sottolinea come il sindaco «non si sia fatto ideologizzare» e abbia agito nel rispetto del proprio ruolo istituzionale, evitando – si legge nella dichiarazione – «strumentalizzazioni della funzione pubblica».

La scelta dell’amministrazione comunale è maturata in un clima di polemiche sollevate da ANPI e da altre associazioni, che avevano espresso contrarietà all’iniziativa. Il sindaco, sempre secondo quanto riportato nella nota di Fratelli d’Italia, avrebbe ribadito che «da sindaco non posso fare altro che far rispettare le norme», mantenendo i contatti con la Prefettura per garantire l’ordine pubblico e assicurare il regolare svolgimento dell’evento.

Pagano definisce la decisione «un comportamento esemplare», soprattutto in un territorio come quello di Orta Nova, interessato da interventi straordinari in materia di sicurezza. Nel comunicato si richiama inoltre l’azione del Governo guidato da Giorgia Meloni e il cosiddetto “decreto Caivano”, che prevede stanziamenti destinati anche al rafforzamento della sicurezza, alla videosorveglianza, alla realizzazione di una caserma dei Carabinieri e a interventi di riqualificazione urbana per contrastare le infiltrazioni mafiose.

La vicenda si inserisce nel più ampio dibattito pubblico che accompagna la presentazione del volume, destinata a tenersi nella sala consiliare del Comune.