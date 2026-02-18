Edizione n° 5981

BALLON D'ESSAI

CASCAVILLA FUTURIPARALLELI // Parlare di pace e guerra a Manfredonia. E di Groenlandia. Con un convitato di pietra
18 Febbraio 2026 - ore  15:19

CALEMBOUR

CAIVANO BAMBINO // Caivano, tenta di rapire un bambino al supermercato: arrestato un uomo
18 Febbraio 2026 - ore  10:14

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // 5 Reali Siti // Presentazione del libro su Mussolini a Orta Nova, Fratelli d’Italia: «Scelta nel rispetto delle regole»

PAGANO ORTA NOVA Presentazione del libro su Mussolini a Orta Nova, Fratelli d’Italia: «Scelta nel rispetto delle regole»

La dichiarazione del dirigente provinciale Arturo Pagano

Presentazione del libro su Mussolini a Orta Nova, Fratelli d’Italia: «Scelta nel rispetto delle regole»

Presentazione del libro su Mussolini a Orta Nova, Fratelli d’Italia: «Scelta nel rispetto delle regole»

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
18 Febbraio 2026
5 Reali Siti // Cerignola //

ORTA NOVA (Foggia) – «Pieno apprezzamento» al sindaco di Orta Nova, Domenico Di Vito, per aver confermato lo svolgimento della presentazione del libro “Mussolini e il Fascismo. L’altra storia” di Caio Giulio Cesare Mussolini nella sala consiliare del Comune. A esprimerlo è Arturo Pagano, dirigente provinciale del Dipartimento Sicurezza e Legalità di Fratelli d’Italia per la provincia di Foggia, in una nota diffusa il 18 febbraio 2026.

Secondo Pagano, la decisione del primo cittadino sarebbe avvenuta «in ossequio alle norme vigenti» e a seguito della richiesta formalmente avanzata dal circolo locale del partito. Il dirigente provinciale sottolinea come il sindaco «non si sia fatto ideologizzare» e abbia agito nel rispetto del proprio ruolo istituzionale, evitando – si legge nella dichiarazione – «strumentalizzazioni della funzione pubblica».

La scelta dell’amministrazione comunale è maturata in un clima di polemiche sollevate da ANPI e da altre associazioni, che avevano espresso contrarietà all’iniziativa. Il sindaco, sempre secondo quanto riportato nella nota di Fratelli d’Italia, avrebbe ribadito che «da sindaco non posso fare altro che far rispettare le norme», mantenendo i contatti con la Prefettura per garantire l’ordine pubblico e assicurare il regolare svolgimento dell’evento.

Pagano definisce la decisione «un comportamento esemplare», soprattutto in un territorio come quello di Orta Nova, interessato da interventi straordinari in materia di sicurezza. Nel comunicato si richiama inoltre l’azione del Governo guidato da Giorgia Meloni e il cosiddetto “decreto Caivano”, che prevede stanziamenti destinati anche al rafforzamento della sicurezza, alla videosorveglianza, alla realizzazione di una caserma dei Carabinieri e a interventi di riqualificazione urbana per contrastare le infiltrazioni mafiose.

La vicenda si inserisce nel più ampio dibattito pubblico che accompagna la presentazione del volume, destinata a tenersi nella sala consiliare del Comune.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

In ogni giorno ci sono 1.440 minuti. Ciò significa che abbiamo 1.440 opportunità giornaliere per fare cose belle. (Les Brown)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO