Edizione n° 5981

BALLON D'ESSAI

CASCAVILLA FUTURIPARALLELI // Parlare di pace e guerra a Manfredonia. E di Groenlandia. Con un convitato di pietra
18 Febbraio 2026 - ore  15:19

CALEMBOUR

CAIVANO BAMBINO // Caivano, tenta di rapire un bambino al supermercato: arrestato un uomo
18 Febbraio 2026 - ore  10:14

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Progetto “Cristo del Gargano”, gratuito patrocinio dalla Curia dell’Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo

"CRISTO DEL GARGANO" Progetto “Cristo del Gargano”, gratuito patrocinio dalla Curia dell’Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo

In risposta alla domanda di parere pastorale presentata dai promotori, la Curia ha infatti precisato: «Per ciò che riguarda il messaggio propriamente evangelico che si intende trasmettere, nulla osta da parte dell’Arcivescovo»

"IL CRISTO DEL GARGANO". "Un progetto condiviso, sostenuto dalla comunità. Ecco come finanziarlo"

"IL CRISTO DEL GARGANO". "Un progetto condiviso, sostenuto dalla comunità" - PH MDM

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Febbraio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

La Curia dell’Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo ha concesso il gratuito patrocinio al progetto “Cristo del Gargano”, iniziativa che mira a realizzare un’opera con valenza religiosa e simbolica per il territorio. Il patrocinio è stato accordato a seguito di una richiesta formale e di un confronto di natura pastorale, culminato in una comunicazione che chiarisce la posizione dell’Arcivescovo in merito al contenuto spirituale del progetto.

In risposta alla domanda di parere pastorale presentata dai promotori, la Curia ha infatti precisato: «Per ciò che riguarda il messaggio propriamente evangelico che si intende trasmettere, nulla osta da parte dell’Arcivescovo». Una formula che, pur nella sua sintesi, assume un rilievo significativo nel linguaggio ecclesiastico, perché delimita con precisione l’ambito della valutazione compiuta.

L’espressione “nulla osta”, di origine latina e utilizzata anche in contesti canonici e amministrativi, indica letteralmente che non sussistono impedimenti: in questo caso, non emergono elementi di natura dottrinale o pastorale tali da ostacolare la finalità dichiarata, ossia la trasmissione di un messaggio coerente con l’annuncio cristiano. Al tempo stesso, la formula non equivale a un giudizio su aspetti tecnici, realizzativi o gestionali dell’opera, che restano di competenza dei soggetti proponenti e degli enti eventualmente coinvolti.

La Curia, dunque, si pronuncia sul “messaggio propriamente evangelico”: un’espressione che richiama la conformità del contenuto spirituale ai riferimenti essenziali del Vangelo e alla cornice pastorale della Chiesa. È un chiarimento che, nel confronto tra dimensione culturale, artistica e religiosa, mira a evitare fraintendimenti: l’attenzione posta dall’autorità ecclesiastica riguarda il senso cristiano che il progetto intende veicolare e la sua compatibilità con l’annuncio evangelico.

Da parte dei promotori, il patrocinio viene letto come un segnale di attenzione e di fiducia. In una nota diffusa da Ing. Michelangelo De Meo, viene espressa “profonda gratitudine” alla Curia e a S.E. Mons. Franco Moscone per il sostegno concesso, considerato una conferma del profilo spirituale e pastorale dell’iniziativa. Il progetto “Cristo del Gargano”, nelle intenzioni dichiarate, nasce con l’obiettivo di proporsi come segno di fede e speranza, oltre che come testimonianza per la comunità locale.

In un contesto nel quale iniziative di carattere religioso possono incrociare sensibilità differenti e aspettative diverse, la comunicazione della Curia offre un elemento utile di lettura: l’autorità ecclesiastica riconosce l’assenza di ostacoli rispetto al contenuto evangelico dichiarato, collocando la valutazione sul piano della coerenza del messaggio e non su quello dell’opportunità civile o dell’impatto pubblico dell’opera.

Il patrocinio gratuito, inoltre, non comporta automaticamente forme di finanziamento o obblighi economici a carico dell’istituzione ecclesiastica: rappresenta piuttosto un atto di adesione morale e pastorale entro i limiti indicati. I promotori hanno rinnovato il ringraziamento “per l’attenzione e la sensibilità dimostrate”, sottolineando lo spirito di servizio con cui, a loro dire, il progetto viene portato avanti.

Nei prossimi mesi si comprenderà come l’iniziativa verrà declinata sul territorio e quali saranno i passaggi successivi, anche in rapporto alle autorizzazioni amministrative e ai profili organizzativi. Resta, intanto, la presa di posizione della Curia: sul messaggio evangelico che il progetto intende comunicare, per l’Arcivescovo “nulla osta”.

1 commenti su "Progetto “Cristo del Gargano”, gratuito patrocinio dalla Curia dell’Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

In ogni giorno ci sono 1.440 minuti. Ciò significa che abbiamo 1.440 opportunità giornaliere per fare cose belle. (Les Brown)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO