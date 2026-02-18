La Curia dell’Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo ha concesso il gratuito patrocinio al progetto “Cristo del Gargano”, iniziativa che mira a realizzare un’opera con valenza religiosa e simbolica per il territorio. Il patrocinio è stato accordato a seguito di una richiesta formale e di un confronto di natura pastorale, culminato in una comunicazione che chiarisce la posizione dell’Arcivescovo in merito al contenuto spirituale del progetto.

In risposta alla domanda di parere pastorale presentata dai promotori, la Curia ha infatti precisato: «Per ciò che riguarda il messaggio propriamente evangelico che si intende trasmettere, nulla osta da parte dell’Arcivescovo». Una formula che, pur nella sua sintesi, assume un rilievo significativo nel linguaggio ecclesiastico, perché delimita con precisione l’ambito della valutazione compiuta.

L’espressione “nulla osta”, di origine latina e utilizzata anche in contesti canonici e amministrativi, indica letteralmente che non sussistono impedimenti: in questo caso, non emergono elementi di natura dottrinale o pastorale tali da ostacolare la finalità dichiarata, ossia la trasmissione di un messaggio coerente con l’annuncio cristiano. Al tempo stesso, la formula non equivale a un giudizio su aspetti tecnici, realizzativi o gestionali dell’opera, che restano di competenza dei soggetti proponenti e degli enti eventualmente coinvolti.

La Curia, dunque, si pronuncia sul “messaggio propriamente evangelico”: un’espressione che richiama la conformità del contenuto spirituale ai riferimenti essenziali del Vangelo e alla cornice pastorale della Chiesa. È un chiarimento che, nel confronto tra dimensione culturale, artistica e religiosa, mira a evitare fraintendimenti: l’attenzione posta dall’autorità ecclesiastica riguarda il senso cristiano che il progetto intende veicolare e la sua compatibilità con l’annuncio evangelico.

Da parte dei promotori, il patrocinio viene letto come un segnale di attenzione e di fiducia. In una nota diffusa da Ing. Michelangelo De Meo, viene espressa “profonda gratitudine” alla Curia e a S.E. Mons. Franco Moscone per il sostegno concesso, considerato una conferma del profilo spirituale e pastorale dell’iniziativa. Il progetto “Cristo del Gargano”, nelle intenzioni dichiarate, nasce con l’obiettivo di proporsi come segno di fede e speranza, oltre che come testimonianza per la comunità locale.

In un contesto nel quale iniziative di carattere religioso possono incrociare sensibilità differenti e aspettative diverse, la comunicazione della Curia offre un elemento utile di lettura: l’autorità ecclesiastica riconosce l’assenza di ostacoli rispetto al contenuto evangelico dichiarato, collocando la valutazione sul piano della coerenza del messaggio e non su quello dell’opportunità civile o dell’impatto pubblico dell’opera.

Il patrocinio gratuito, inoltre, non comporta automaticamente forme di finanziamento o obblighi economici a carico dell’istituzione ecclesiastica: rappresenta piuttosto un atto di adesione morale e pastorale entro i limiti indicati. I promotori hanno rinnovato il ringraziamento “per l’attenzione e la sensibilità dimostrate”, sottolineando lo spirito di servizio con cui, a loro dire, il progetto viene portato avanti.

Nei prossimi mesi si comprenderà come l’iniziativa verrà declinata sul territorio e quali saranno i passaggi successivi, anche in rapporto alle autorizzazioni amministrative e ai profili organizzativi. Resta, intanto, la presa di posizione della Curia: sul messaggio evangelico che il progetto intende comunicare, per l’Arcivescovo “nulla osta”.