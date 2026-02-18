MANFREDONIA – Una Quaresima che non sia solo rinuncia, ma ascolto, carità concreta e responsabilità verso chi soffre. È questo l’appello lanciato dall’Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, padre Franco Moscone, nel messaggio per la Quaresima di Carità 2026. Il testo riprende le parole di Leone XIV, che invita a chiedere “la grazia di una Quaresima che renda più attento il nostro orecchio a Dio e agli ultimi”, con un digiuno capace di ridurre “le parole che feriscono” e ampliare lo spazio per l’ascolto. La Quaresima viene indicata come tempo privilegiato di conversione, un cammino di crescita interiore fatto di preghiera più intensa, digiuno sincero e carità concreta verso chi è nel bisogno.
Le offerte per la Terra SantaLe offerte raccolte durante la Quaresima 2026 saranno destinate alla Terra Santa, oggi “profondamente segnata dall’emergenza vitale e dalla sofferenza diffusa”.
Sostenere la Terra Santa significa contribuire alla custodia dei Luoghi Santi ma soprattutto farsi prossimi alle comunità cristiane e alle popolazioni provate dalla violenza, affinché non venga meno la presenza cristiana e possa germogliare un futuro di pace. Nel messaggio si unisce anche la preghiera dei Vescovi europei per una “pace disarmata e disarmante” in tutto il mondo. L’auspicio finale dell’Arcivescovo è quello di un’“autentica Quaresima di Carità”, vissuta con cuore sincero e gesti concreti.
1 commenti su "Quaresima di Carità 2026: l’Arcivescovo Moscone chiama alla solidarietà per la Terra Santa"
Grazie ecc padre Franco per il messaggio Quaresimale.
Spero che in questo cammino Quaresimale avvenga un digiuno delle armi e delle parole che feriscono il cuore di tante gente.
Un saper pregare con il cuore nella speranza che avvenga una conversione verso chi credono di essere i padroni del mondo.
Non è possibile che il nostro Signore ci dona la vita e poi c’è chi, egoisticamente la vuole annientare.
Spero che il cuore di pietra che abita in questi signori ipocriti, si trasforma in cuore di carne, mettendo da parte le tante azioni malvagie che seminano in tutto il mondo.
Da parte nostra, dobbiamo insistere nella preghiera, non dobbiamo desistere e abbandonare questo volere della Vergine Maria che ci invita continuamente alla preghiera.
Cerchiamo di essere convinti che solo la preghiera è l’ arma vincente verso gli ipocriti del male.
Buona vita a tutti.