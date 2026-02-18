MANFREDONIA – Una Quaresima che non sia solo rinuncia, ma ascolto, carità concreta e responsabilità verso chi soffre. È questo l’appello lanciato dall’Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, padre Franco Moscone, nel messaggio per la Quaresima di Carità 2026. Il testo riprende le parole di Leone XIV, che invita a chiedere “la grazia di una Quaresima che renda più attento il nostro orecchio a Dio e agli ultimi”, con un digiuno capace di ridurre “le parole che feriscono” e ampliare lo spazio per l’ascolto. La Quaresima viene indicata come tempo privilegiato di conversione, un cammino di crescita interiore fatto di preghiera più intensa, digiuno sincero e carità concreta verso chi è nel bisogno.

Le offerte per la Terra SantaLe offerte raccolte durante la Quaresima 2026 saranno destinate alla Terra Santa, oggi “profondamente segnata dall’emergenza vitale e dalla sofferenza diffusa”.

Sostenere la Terra Santa significa contribuire alla custodia dei Luoghi Santi ma soprattutto farsi prossimi alle comunità cristiane e alle popolazioni provate dalla violenza, affinché non venga meno la presenza cristiana e possa germogliare un futuro di pace. Nel messaggio si unisce anche la preghiera dei Vescovi europei per una “pace disarmata e disarmante” in tutto il mondo. L’auspicio finale dell’Arcivescovo è quello di un’“autentica Quaresima di Carità”, vissuta con cuore sincero e gesti concreti.