San Severo adotta gli schemi del Programma triennale 2026-2028 per lavori pubblici e acquisti

Con la delibera n.27 la Giunta adotta i documenti di programmazione previsti dal Codice dei contratti. Il via libera definitivo spetterà al Consiglio comunale insieme al bilancio 2026-2028.

La Giunta comunale di San Severo ha adottato gli schemi del Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028, dell’Elenco annuale 2026 e del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi. Il passaggio è richiesto dall’articolo 37 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e serve a definire, in modo ordinato e trasparente, priorità e fabbisogni dell’ente in materia di investimenti e acquisizioni.

Cosa cambia con il nuovo Codice dei contratti

Nel testo della delibera viene richiamato l’allegato 1.5 al D.Lgs. 36/2023, che disciplina schemi tipo, ordini di priorità e indicazione delle fonti di finanziamento. La programmazione è infatti un presupposto operativo per l’avvio degli interventi e per l’allineamento con i documenti di bilancio e con la programmazione economico-finanziaria degli enti locali.

In particolare, l’elenco annuale indica i lavori di singolo importo superiore a 150 mila euro da avviare nella prima annualità e specifica, per ciascuna opera, la relativa fonte di finanziamento, che deve risultare stanziata o comunque disponibile.

Gli schemi adottati e i passaggi successivi

La delibera dà atto che il referente per la programmazione delle opere pubbliche ha predisposto la proposta di piano triennale e di elenco annuale, nonché del programma triennale degli acquisti di beni e servizi, in conformità agli schemi tipo e alle indicazioni pervenute dai responsabili di Area.

Dopo l’adozione in Giunta, i documenti saranno pubblicati sul sito istituzionale e sul profilo del committente e ne sarà data comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La Giunta si riserva, inoltre, di apportare eventuali modifiche o integrazioni con successivi atti, qualora necessario nel rispetto della normativa vigente.

Il ruolo del Consiglio e i tempi del bilancio

L’approvazione definitiva della programmazione triennale delle opere pubbliche e degli acquisti è demandata al Consiglio comunale, che dovrà esprimersi con un successivo provvedimento in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2026 e del pluriennale 2026-2028.

Nel provvedimento si richiama anche il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 al 28 febbraio 2026, disposto con decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2025.

Alla delibera sono stati acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica del dirigente dell’Area IV e quello di regolarità contabile del dirigente del servizio Contabilità. Quest’ultimo evidenzia, tra l’altro, che l’eventuale assunzione di nuovo indebitamento sarà valutata al momento dell’attivazione degli interventi e che la programmazione degli acquisti dovrà essere parametrata alle disponibilità finanziarie effettive del triennio. La Giunta ha dichiarato il provvedimento immediatamente eseguibile, così da consentire l’avvio degli adempimenti di pubblicazione e delle comunicazioni previste.