La Giunta comunale di San Severo ha deliberato l’istituzione di un Registro comunale per raccogliere le manifestazioni di volontà dei cittadini in materia di cremazione, affidamento o dispersione delle ceneri. La decisione è contenuta nella delibera n. 33, approvata il 18 febbraio 2026, e nasce per dare attuazione alle norme regionali e nazionali sulla polizia mortuaria e per rispondere a un aumento delle richieste negli uffici demografici.

Nel provvedimento vengono richiamati, tra gli altri, il D.P.R. 285/1990 (Regolamento di polizia mortuaria), la legge 130/2001 sulla cremazione e dispersione delle ceneri e la legge regionale Puglia 34/2008. Il riferimento diretto è l’articolo 11 del Regolamento regionale Puglia n. 8 dell’11 marzo 2015, che prevede l’obbligo per i Comuni di dotarsi di un registro in cui iscrivere chi esprime la volontà alla cremazione e alla destinazione delle ceneri, con la possibilità di cancellazione su richiesta.

Cosa prevede il Registro

Secondo la delibera, nel Registro potranno essere iscritti “tutti coloro che, residenti in questo Comune”, intendano formalizzare: la volontà di essere cremato; l’affidamento delle ceneri a un familiare o altra persona avente titolo; la dispersione delle ceneri, nei casi e con le modalità previste dalla normativa.

La tenuta del Registro viene affidata all’Ufficio di Stato Civile, poiché l’autorizzazione alla cremazione e agli atti conseguenti è già di competenza dell’Ufficiale di Stato Civile.

Perché ora: crescita delle richieste e semplificazioni

Nelle premesse si dà atto di un “significativo incremento” delle domande di cremazione e della volontà di iscrizione al Registro. La Giunta richiama anche la legge 182/2025 sulla semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, evidenziando che la riforma interviene su vari passaggi legati alla gestione del decesso e modifica la disciplina della cremazione. Tra i punti citati: il superamento del principio di unanimità dei congiunti di pari grado a favore della maggioranza assoluta e la qualificazione della cremazione come servizio pubblico locale di interesse generale, con divieto di sconti o privilegi commerciali da parte dei gestori.

Sul piano operativo, la delibera demanda al Segretario generale (dirigente ad interim dell’Area III, che ricomprende i Servizi demografici) la predisposizione del Registro e della modulistica necessaria sia per l’iscrizione sia per la cancellazione. Inoltre: la notizia dell’iscrizione dovrà essere inserita tra i dati individuali della banca dati anagrafica; in caso di trasferimento di residenza in altro Comune, l’Ufficiale d’Anagrafe dovrà informare l’Ufficiale di Stato Civile per la cancellazione dal Registro di San Severo; l’Ente si impegna a dare “la più ampia informazione alla cittadinanza” attraverso i canali disponibili.

Che cosa cambia per i cittadini

L’istituzione del Registro non sostituisce le autorizzazioni previste al momento del decesso, ma consente ai residenti di lasciare agli atti comunali una dichiarazione chiara e rintracciabile, riducendo il rischio di incertezze o contenziosi tra familiari e semplificando l’istruttoria degli uffici. Per chi aderisce ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini la cremazione, il regolamento regionale richiamato prevede che l’associazione trasmetta al Comune i dati per la trascrizione, includendo anche l’indicazione della destinazione delle ceneri.

La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, così da consentire agli uffici di avviare la predisposizione del Registro e della modulistica senza attendere i termini ordinari.

Il Registro, come previsto dalle norme regionali richiamate, è basato su adesione volontaria: l’interessato può chiedere in qualsiasi momento la cancellazione. La Giunta sottolinea che l’istituzione del Registro è un adempimento attuativo delle disposizioni statali e regionali e si coordina con il regolamento comunale di polizia mortuaria, che disciplina le autorizzazioni e le modalità operative per cremazione, affidamento, dispersione o conservazione delle ceneri.

Tra le disposizioni finali, l’Amministrazione si riserva l’adozione di ulteriori provvedimenti se necessari. L’obiettivo dichiarato è rendere il sistema chiaro e accessibile, informando i cittadini sulle modalità per esprimere in vita la propria volontà, nel rispetto delle procedure e delle competenze dell’Ufficio di Stato Civile.