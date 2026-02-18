Prosegue l’intervento di completamento del giardino pubblico denominato “Senior Park” a Manfredonia. Con determinazione del 6° Settore (Urbanistica e sviluppo sostenibile) è stata disposta la liquidazione del primo stato di avanzamento lavori (SAL) a favore dell’impresa esecutrice. Il pagamento riguarda la prima rata certificata: 50.088 euro oltre IVA al 10%, per un totale di 55.096,80 euro.

Le tappe amministrative

Gli atti ricostruiscono affidamenti e passaggi principali: a novembre 2025 i lavori sono stati affidati a Generali Costruzioni srl, mentre la consegna risulta formalizzata a gennaio 2026. Nel provvedimento si dà atto della documentazione contabile del SAL e della regolarità contributiva (DURC) indicata negli atti, oltre all’avvenuta esecuzione delle lavorazioni comprese nel primo avanzamento.