Paolo Mendico, i diari della sofferenza: «Quella scuola è una prigione»
19 Febbraio 2026 - ore  09:10

Tonino ucciso a colpi d'arma da fuoco davanti casa: mistero sull'agguato
19 Febbraio 2026 - ore  09:45

Senior Park, primo stato di avanzamento lavori: liquidati 55 mila euro alla ditta esecutrice

SENIOR PARK MF Senior Park, primo stato di avanzamento lavori: liquidati 55 mila euro alla ditta esecutrice

Liquidato il primo SAL per il completamento del giardino pubblico “Senior Park”. Pagamento da 55.096,80 euro (IVA 10% inclusa) a favore di Generali Costruzioni srl.

Manfredonia. Senior Park: al via i lavori per il nuovo parco urbano

Manfredonia. Senior Park - archivio

Redazione
18 Febbraio 2026
Prosegue l’intervento di completamento del giardino pubblico denominato “Senior Park” a Manfredonia. Con determinazione del 6° Settore (Urbanistica e sviluppo sostenibile) è stata disposta la liquidazione del primo stato di avanzamento lavori (SAL) a favore dell’impresa esecutrice. Il pagamento riguarda la prima rata certificata: 50.088 euro oltre IVA al 10%, per un totale di 55.096,80 euro.

Le tappe amministrative

Gli atti ricostruiscono affidamenti e passaggi principali: a novembre 2025 i lavori sono stati affidati a Generali Costruzioni srl, mentre la consegna risulta formalizzata a gennaio 2026. Nel provvedimento si dà atto della documentazione contabile del SAL e della regolarità contributiva (DURC) indicata negli atti, oltre all’avvenuta esecuzione delle lavorazioni comprese nel primo avanzamento.

1 commenti su "Senior Park, primo stato di avanzamento lavori: liquidati 55 mila euro alla ditta esecutrice"

  1. Questa area verde oltre ad altre in progettazione per attività all’aperto vanno gestite bene: recintate, custodite, regolamentate. Un esempio, il Parco del Papa a San Giovanni Rotondo, c’è un custode che regolamenta, apre chiude ecc.

