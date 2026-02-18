Edizione n° 5981

Home // Manfredonia // Vieste aggiorna il PIAO 2026-2028: più flessibilità nelle assunzioni tecniche e nuovi obiettivi per la Polizia locale

PIAO VIESTE Vieste aggiorna il PIAO 2026-2028: più flessibilità nelle assunzioni tecniche e nuovi obiettivi per la Polizia locale

La Giunta comunale di Vieste mette mano al PIAO 2026-2028 a pochi giorni dall’approvazione

comune VIESTE - Ph gazzettadelmezzogiorno.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
18 Febbraio 2026
Manfredonia // Politica //

La Giunta comunale di Vieste mette mano al PIAO 2026-2028 a pochi giorni dall’approvazione. Con la delibera n. 41 del 17 febbraio 2026, adottata in videoconferenza, l’esecutivo guidato dal sindaco Giuseppe Nobiletti interviene con una “modifica e integrazione” della precedente delibera n. 32 dell’11 febbraio, precisando che si tratta di una rettifica correttiva e integrativa che non cambia l’impianto complessivo del Piano integrato di attività e organizzazione.

La seduta si è svolta alle 12.46, con tutti i componenti presenti in collegamento: oltre al sindaco Nobiletti hanno partecipato la vicesindaca Maria Pecorelli e gli assessori Vincenzo Ascoli, Gaetano Pio Desimio, Gaetano Antonio Paglialonga e Giuseppina Sementino. A verbalizzare il segretario generale Luigi Di Natale, come previsto dall’art. 97 del TUEL.

Il cuore della modifica riguarda la programmazione del personale. Nel PIAO, nella Sezione 3 “Organizzazione e Capitale Umano”, sottosezione 3.3 (Piano triennale dei fabbisogni di personale – dotazione organica), per il triennio erano previste tre assunzioni con profilo “Specialista tecnico – Ingegnere”, inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. Una verifica interna e una valutazione organizzativa hanno però evidenziato la necessità di prevedere profili tecnici “più ampi e flessibili”: la Giunta decide quindi di sostituire il riferimento all’“Ingegnere” con quello di “Specialista Tecnico”, mantenendo la stessa area di inquadramento e aprendo l’accesso a laureati in discipline tecniche o titoli equipollenti secondo la normativa vigente.

La scelta, nelle intenzioni, punta a non vincolare le procedure selettive a una singola professionalità, consentendo la partecipazione di figure tecniche equivalenti coerenti con le funzioni del Settore tecnico. Nel testo viene comunque chiarito che resterà necessario definire nei bandi di concorso i requisiti di accesso e i titoli richiesti, in linea con le norme e con il regolamento degli uffici e dei servizi.

La seconda correzione riguarda la “Performance”. Nella Sezione 2.2, allegato 3, dedicato agli “Obiettivi di performance”, l’allegato approvato l’11 febbraio – con riferimento agli obiettivi assegnati alla Polizia locale – viene ritenuto non pienamente coerente con la distinzione tra performance organizzativa e performance individuale prevista dal sistema di misurazione e valutazione. Per questo la Giunta dispone la sostituzione delle schede della Polizia locale, integrando indicatori e risultati attesi riferiti sia alla dimensione organizzativa sia a quella individuale, così da rendere più chiaro il collegamento tra attività, risultati e valutazione.

Sul piano amministrativo, la delibera elenca puntualmente gli allegati interessati dall’aggiornamento: l’allegato 1 (PIAO, Sezione 3, sottosezione 3.3 sulla capacità assunzionale), l’allegato 6 (dotazione organica e fabbisogni) e l’allegato 3 (obiettivi di performance). Tutto il resto resta confermato: valore pubblico (allegato 2), anticorruzione e trasparenza (allegato 4) e lavoro agile (allegato 5) non vengono toccati.

Un passaggio rilevante, anche sul piano politico-finanziario, è l’attestazione che le modifiche non comportano variazioni degli stanziamenti di bilancio, né cambiamenti della spesa del personale già programmata, né effetti sugli equilibri finanziari dell’ente: si tratta, viene ribadito, di un intervento “meramente correttivo”. Proprio per questa ragione la Giunta dà atto che non è necessario acquisire un nuovo parere contabile, restando fermi i presupposti già approvati in sede di varo del PIAO.

La delibera demanda al dirigente del Servizio personale gli atti conseguenti, compresa la trasmissione dell’aggiornamento del PIAO 2026-2028 al Dipartimento della Funzione pubblica con le modalità previste dalla normativa. Prevista anche la trasmissione ai dirigenti dell’ente e, sul versante delle relazioni sindacali, alle organizzazioni sindacali territoriali e alla RSU aziendale. Con una votazione separata, la Giunta dichiara infine l’atto immediatamente eseguibile.

In sostanza, Vieste “aggiusta il tiro” su due punti sensibili: le competenze tecniche da reclutare nei prossimi anni e la misurazione degli obiettivi della Polizia locale. Un aggiornamento che, pur mantenendo invariata la cornice del PIAO, punta a rendere più aderente la programmazione alle esigenze organizzative e più solida la griglia di valutazione delle performance.

LASCIA UN COMMENTO