Di:

Bcc finanzia restauro Madonna di Siponto e la ‘Sipontina’ ultima modifica: da

San Giovanni Rotondo – LA Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo ha deciso di finanziare il restauro dellae della statua lignea detta “Sipontina”, opere attualmente custodite ed esposte nella Cattedrale di Manfredonia . Il progetto affidato ad una ditta specializzata sarà seguito direttamente dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, che ha già effettuato un primo sopralluogo per verificare lo stato attuale del quadro e della statua lignea per pronosticare l’intervento da effettuare. Una cerimonia ufficiale, con la presenza del Vescovo Michele Castoro, si è svolta mercoledì 17 marzo presso la sede della banca. Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale hanno ufficializzato l’impegno della BCC a finanziare il delicato e importante intervento di restauro. Inoltre il Vescovo è stato nominato socio onorario dell’istituto di credito. “Ringrazio la banca per questo importante gesto – ha dichiarato il Vescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo nel corso della sua visita- credo che sia il miglior modo per presentarsi alla popolazione di Manfredonia, vista l’imminente apertura di una filiale BCC nella città, sarà un importante biglietto da visita. Quando ero vescovo di Oria avevo un buon rapporto con le vostre consorelle presenti su quel territorio e sono sicuro che ci sarà un ottimo rapporto anche con la BCC di San Giovanni Rotondo”. “La BCC è una banca differente perché aiuta il territorio in cui opera- ha dichiarato nel corso della cerimonia Matteo Biancofiore Presidente della BCC- per noi è un gesto di affetto nei confronti della città di Manfredonia e un modo per contribuire a mantenere in buono stato l’immenso patrimonio artistico della provincia di Foggia. Ringrazio il Vescovo per la visita di oggi e per le parole che ha speso per il nostro Istituto”.L’ICONA DELLA CITTA’ L’icona di Santa Maria di Siponto è stata dipinta tra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo, benchè una tradizione orale la fa risalire ad una delle tre copie di un’immagine venerata a Costantinopoli, ordinate da San Lorenzo Maiorano all’imperatore Zenone nel VI secolo. Intorno al 1060 fu commissionato e realizzato il portale e la chiesa fu dotata dell’icona della Vergine con il Bambino. Anche in questo caso, la tradizione va oltre i limiti cronologici accertati: l’icona sarebbe stata donata dall’imperatore Zenone al vescovo Lorenzo a seguito delle apparizioni di San Michele. Per secoli, inoltre, circolò la leggenda, comune per molte immagini della Vergine, secondo cui sarebbe stata dipinta da San Luca. Di sicuro, però, sappiamo che la sua venerazione fu sempre viva nel corso dei secoli come attestano numerosi documenti e testimonianze. Nonostante devastazioni e saccheggi e nonostante il suo isolamento, l’antica cattedrale di Siponto è stata sempre nelle cure e nell’attenzione dei pastori della diocesi, non per la sua posizione urbanistica, evidentemente, né per la sua funzionalità organizzativa, bensì per la viva partecipazione popolare al culto della Madonna, che non può vedersi disgiunto da quello per S. Michele, sin dalle origini del santuario garganico. L’immagine della Madonna, su legno di cedro, è quella classica delle icone ispirate alla tradizione orientale: la Vergine regge con il braccio sinistro il Bambino mentre questo esibisce il rotolo della Parola Di Dio. Ma l’icona non è l’unica immagine della Vergine presente nella cattedrale di Siponto . È dipinta su di una tavola di 129 × 81 cm su di cui è stata attaccata della tela di lino con colla di coniglio (o di pesce), secondo una tecnica antica. Lo sfondo dorato è suddiviso in un reticolo di riquadri romboidali concentrici. I colori utilizzati sono pigmenti naturali ottenuti con la tecnica detta “tempera all’uovo” (polveri colorate stemperate con il rosso dell’uovo e mescolate con aceto). I colori sono utilizzati secondo la tecnica “dell’illuminazione”, con graduale passaggio dai colori scuri a quelli chiari. Prima di essere trasferita definitivamente nella Cattedrale di Manfredonia il 1973, era collocata nella attuale basilica di Santa Maria di Siponto.ODISSEA DI RESTAURI Il 30 agosto 1872 l’icona rimase danneggiata da un incendio sviluppatosi in cattedrale a causa dei ceri devozionali accesi nel periodo della festa patronale, e ridusse in cenere la parte inferiore del quadro. Venne restaurata segretamente una prima volta solo nel 1896; il secondo restauro avvenne nel 1927 dal laboratorio di restauri della Città del Vaticano. Il 28 agosto 1955 il patriarca di Venezia Angelo Giuseppe Roncalli (futuro papa Giovanni XXIII), delegato di Papa Pio XII incoronò la Madonna e il Bambin Gesù in una cerimonia a cui parteciparono 20.000 persone in Piazza Duomo. «La corona è di oro purissimo come il cuore dei tuoi figli che te la offrono,come il cuore del tuo pastore che te la procurò…» () è la celeberrima frase che venne poi trascritta sulla Cattedrale di Manfredonia tutt’ora visibile. Nell’icona ha subito un ulteriore restauro da parte dell’artista sipontino Aronne Del Vecchio. I diversi restauri hanno causato una totale ridipintura e pertanto lo schema iconografico si presenta diverso da quello originale. Dal 2002 l’icona non veniva più portata in processione a causa dell’ennesimo restauro, esce però, pro tempore, un’identica copia dipinta dall’artista Aronne Del Vecchio. Ogni anno il 31 agosto si svolge la processione dell’icona della Beata Vergine, che percorre le strade della città di Manfredonia accompagnata da oltre 30.000 persone, a testimonianza della venerazione del popolo sipontino.La “SIPONTINA” Altrettanto importante è la statua della Sipontina. La pregevole scultura raffigura una veneratissima immagine della Vergine in trono, detta la Sipontina o “Madonna dagli occhi sbarrati”. La Vergine, che si presenta seduta in trono, indossa una tunica scura, tendente all’azzurro – violaceo, bordata in oro ai polsi ed è tutta avvolta dal manto di colore rosso. La statua, in cui si ravvisano reminiscenze di natura bizantina e influssi primo gotici dell’Ile de France, è stata ascritta dagli studiosi alla fine del XII ed è da sempre considerata la più antica attestazione tra le statue lignee della Vergine in terra Pugliese. Fino a non molto tempo fa era conservata nella cripta della basilica una statua straordinaria. Alfredo Petrucci dice che quando la vide, nel 1927, era “abbandonata e ricoperta di polvere” come una “mendica”. Era chiamata dalla devozione del popolo la “Sipontina”; seduta in trono con il Bambino benedicente sulle ginocchia; con gli occhi allargati in atteggiamento di doloroso stupore, e il mento coperto di strane macchie biancastre. La fantasia dello scrittore la chiamò subito la “Madonna dagli occhi sbarrati”; ma lo studioso non si fermò alle sensazioni; volle chiedersi perché la Madonna avesse quello sguardo così inquieto e sofferente.TRA STORIA E LEGGENDA Il Petrucci collegò lo sguardo della Vergine Madre di Dio e degli uomini ad una leggenda narratagli qualche tempo prima da un vecchio popolano. Tanto, tanto tempo fa una giovinetta era stata violentata da un parente del vescovo dell’epoca proprio davanti all’immagine della Madonna la quale “dal momento in cui fu consumata la nefandezza inaudita, si trasfigurò: i suoi occhi, già dolci e suadenti, furon visti diventare ogni giorno più grandi e finalmente restarono sbarrati come due finestre su una notte di procella”. Anche la scomparsa di Siponto è collegata a questa leggenda. La sventurata ragazza cercò la morte fra le onde, ma il mare, misericordioso, la riportò a terra. Le sue lacrime disperate si raccolsero originando il lago Salso il quale, a sua volta, determinò lo sviluppo delle paludi che saranno la causa della fine di Siponto. La narrazione del popolano di Manfredonia riporta il pensiero a Catella, figlia di Evangelio, diacono della chiesa sipontina, stuprata dal depravato nipote del vescovo Felice. La vicenda è nota dalle lettere che S. Gregorio Magno inviò alla fine del sec. VI al suddiacono Pietro, al notaio Pantaleone e allo stesso vescovo Felice perché l’autore del delitto fosse punito e la sventurata Catella avesse giustizia. La leggenda prosegue dicendo che le macchie bianche sul mento della statua sono il resto del vomito prodotto dalla Vergine a causa del mare grosso durante la traversata da Costantinopoli a Siponto. La “Sipontina”, secondo quanto riferisce Serafino Montorio nel suo Zodiaco di Maria, fu rapita durante il sacco dei Turchi del 1620 ed in tale occasione due dita della mano furono recise. Ma, la Vergine, con materna premura “da se stessa tornossene à quelle spiaggie; e perché fosse assai più chiaramente conosciuta la sua protezione, e perciò con più fervore venerata, non posossi nella propria Chiesa, ma trà giunchi delle vicine paludi”. Ma se la “Sipontina” consentì a mani infedeli comunque di rimuoverla dal suo luogo, la stessa cosa impedì che facessero mani cristiane e quando i cittadini di Manfredonia, in un’epoca imprecisata, è ancora il Montorio che racconta, tentarono di trasportarla nella città, per imperscrutabile volere divino, “svegliossi nell’aria sì furiosa tempesta di grandini, pioggia, lampi, tuoni, e saette, che parea volesse inabissarsi il Mondo; perlocché spaventati cessarono da tale attentato”. Sempre secondo il Montorio, i guardiani di pecore, capre ed altri animali godono di una speciale protezione da parte della Madonna, tanto che a Lei offrono “le primizie de’ loro armenti”.(Tratto da Storia della Madonna di Siponto)