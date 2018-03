Stop Tv alla ricerca del sesso 2.0; l’amore al tempo dei social network

Di:

Foggia – E’ dedicata al sesso 2.0 la seconda puntata di Stop Tv, il format televisivo settimanale ideato dal giornalista Michele Montemurro e presentato da Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli, in onda domani su 8 tv, in 12 regioni del digitale terrestre e sulla piattaforma Sky. Un approfondimento di 24 minuti per scoprire come si manifesta il senso di insoddisfazione in ambito sessuale nel tempo del web 2.0.

L’incontro sessuale tra un adulto e un minore è ritenuto accettabile dal 38% degli italiani e dal 47% dei pugliesi e per l’81% delle persone questa interazione avviene su internet. E’ quanto ha stabilito un’indagine dell’Ipsos nel tempo in cui i rapporti sessuali sono caratterizzati dalla socializzazione attraverso i social network o, come nel caso dell’inchiesta romana sulle baby squillo ai Parioli, anche per tramite dei siti internet. Come si approcciano, dunque, gli adolescenti al tema del sesso? Perché la Puglia è la regione italiana dove si registra il più alto tasso di abortività tra minorenni? Quali sono i nuovi metodi per corteggiare un potenziale partner? Quali sono gli errori che commettono gli uomini e le donne quando fanno sesso? A questi e ad altri quesiti hanno risposto i sociologi Gigi Spedicato (Università del Salento) e Angela Mongelli (Università Aldo Moro di Bari), la consulente in sessuologia Elisabetta Perrone e il popolo della notte intervistato in discoteca.

Nel corso della puntata ci saranno, anche, gli approfondimenti sul tema attraverso alcune rubriche dedicate alla pratica filosofica realizzata da Vito Marzo, alla lettura a cura di Pierfranco Bruni e alla comicità di Tommaso Terrafino. Analisi che serviranno per sapere se bisogna dire stop al sesso 2.0.

Intanto dopo Ab Channel, Telerama, Telebari, Telefoggia, Teletrani, Telesalento e Jo Tv un’altra emittente televisiva trasmetterà Stop Tv: si tratta di Telefoggia Cultura, presente al canale 678 del digitale terrestre nella provincia di Foggia e visibile anche in Molise.

