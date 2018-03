Retribuzione M.D’Ambrosio, 2 mesi di inibizione per A.Sdanga

Di:

Roma. IN seguito a patteggiamento, il Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare – ha disposto l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo, pari alla inibizione per mesi 2 a carico del sig. Antonio Sdanga (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società,ndr), alla ammenda di euro 500,00 e alla penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nella stagione in corso, a carico dell’Asd Manfredonia calcio. Si fa riferimento ad un mancato pagamento nei termini nella vertenza economica riguardante le competenze di Michele D’Ambrosio, al tempo calciatore del Manfredonia calcio (come già pubblicato).

