Agguato a Foggia nel rione Candelaro (FOTO)

AGGUATO AL RIONE CANDELARO, 18.03.2018 (PH ENZO MAIZZI)

Di:



Foggia. UN uomo di 56 anni, Giuseppe Stallone, è rimasto ferito stamani dopo essere stato colpito da alcuni proiettili ai polpacci. I fatti sono avvenuti al Rione Candelaro. Il 56enne è stato raggiunto dai proiettili nei pressi della propria abitazione in via Ruffo, da ignoti presenti a bordo di un'autovettura. Stallone è stato trasportato al pronto soccorso degli Ospedali Riuniti: le sue condizioni non sono gravi. Indagini in corso dei Carabinieri.

