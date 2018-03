Calcio, derby tra Manfredonia e San Severo: ultima chiamata per i sipontini

IMMAGINE SSD MANFREDONIA CALCIO (archivio)

Manfredonia, 18 marzo 2018. Arbitrerà il signor Giuseppe Vingo (Sezione Di Pisa) il match Manfredonia-San Severo, valido per la 27° giornata del campionato di serie d girone h che, si disputerà domenica 18 Marzo 2018, alle 14.30, allo Stadio Miramare. L’arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti, Giuseppe Fresa (Sezione Di Battipaglia) e Domenico Russo (Sezione Di Torre Annunziata.) Il Manfredonia ha 12 punti in classifica, il San Severo 25. Il bilancio dei sipontini è negativo: 31 reti segnate, 59 subite; la gara sarà un esame importantissimo da superare a tutti i costi. Nell’ultima seduta di rifinitura svoltasi questa mattina allo Stadio Miramare, Mister Mancano, insieme al suo staff tecnico ha diramato l’elenco

dei convocati per la sfida di domani: Grasso

Simone Granatiero Orlando Tristano Vatiero Rubino Esposito Mazzei Romito Kebbeh Stoppiello Martino Russo Diomande Abbate Amendola La Porta La Forgia Rinaldi Genchi Non giocherà per infortunio, De Giosa. La nuova classifica, dopo il recupero del match Team Altamura-Gravina Potenza 65 Cavese 57 Audace Cerignola 53 Team Altamura 53 Taranto 50 Gravina 44 Az Picerno 43 Nardò 40 Pomigliano 28 Città Di Gragnano 28 Sarnese 27 (-2 pen.) Turris 27 (-4 pen.) Francavilla 27 San Severo 25 Aversa Normanna 23 Frattese 19 Manfredonia 12 (-2 pen.) Sporting Fulgor 12 Gare della 27° giornata Manfredonia-San Severo Team Altamura-Audace Cerignola Città Di Gragnano-Az Picerno Turris-Pomigliano Cavese-Francavilla Aversa Normanna-Frattese Taranto-Gravina Sporting Fulgor-Nardò Potenza-Sarnese A cura di Sipontina Prencipe

