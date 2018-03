fonte image Pisa Today - Polizia

Di:



Foggia, 18 marzo 2018. Un 52enne di origini albanesi e’ stato ferito stamani con un colpo di pistola inferto contro il viso. I fatti sono avvenuti all’esteno di un casolare, dove vive l’uomo, a Borgo Cervaro, localita’ a pochi chilometri da Foggia. L’uomo, incensurato, agricoltore, si chiama Mustafa Hasi. Lo riporta Repubblica di Bari. Al momento e’ricoverato nel reparto di rianimazione degli Ospedali Riuniti di Foggia. E’ in fin di vita. Fotogallery Enzo Maizzi Redazione StatoQuotidiano Foggia. Spari contro 52enne: in fin di vita ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.