La Tombesi sa solo vincere: 5-3 al Manfredonia

Non paga della promozione conquistata con tre turni di anticipo, e pur al cospetto di una squadra che, invece, è ancora in piena corsa per i playoff, la Tombesi fa valere ancora una volta il fattore campo, supera il Manfredonia e sale a quota 52 punti in classifica. I pugliesi sono andati in vantaggio dopo 3 minuti e 33 secondi con Ferreyra, lesto a ribadire in rete una corta respinta centrale di Dario Dell’Oso, ma la reazione dei padroni di casa è stata fulminante: prima il pari con Adami, bravo a recuperare palla e poi a trafiggere con un preciso destro il portiere avversario (4.32); poi l’ennesimo, grande gol di Silveira, con un destro potente da posizione defilata (5.09), seguito tre minuti dopo da un altro sigillo del fuoriclasse brasiliano (3-1 al minuto 8.27).

Tombesi cinica ed abile a sfruttare le occasioni create quindi, al cospetto di un Manfredonia volenteroso e spesso pericoloso in avanti, più volte fermato da un ottimo Dell’Oso. Il secondo tempo si è aperto con la rete del 2-3 a firma di Dos Santos (1.24), ma gli ortonesi hanno di nuovo fatto il vuoto nei minuti successivi: 4-2 di Adami (5-07) e 5-2 di Piovesan (10.31, trentunesimo sigillo stagionale per il pivot verdeoro). La rete di Gesualdi (14.35) ha infine fissato il risultato sul 5-3 finale, ennesima vittoria di una stagione trionfale, seguita dalla grande festa dei tifosi e dei giocatori gialloverdi.

fonte www.ortonanotizie.net