PAPA A SAN GIOVANNI ROTONDO (PH ENZO MAIZZI)

Di:



(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 18 MAR – “Ieri sono stato in visita a Petrelcina e a San Giovanni Rotondo“, ha ricordato papa Francesco al termine dell’Angelus. “Saluto con affetto e ringrazio la comunità delle diocesi di Benevento e Manfredonia – ha proseguito -, i vescovi, mons. Accrocca e mons. Castoro, i consacrati, i fedeli, le autorità”. “Ringrazio – ha detto ancora il Pontefice – per la calorosa accoglienza. E porto nel cuore tutti, ma specialmente i malati della ‘Casa Sollievo della Sofferenza’, gli anziani e i giovani”. “Ringrazio coloro che hanno preparato questa visita – ha concluso – che davvero non dimenticherò. Che Padre Pio benedica tutti”. REPARTO ONCOEMATOLOGICO (Inviate da Casa Sollievo a Enzo Maizzi)





FOTO (Inviate da Casa Sollievo a Enzo Maizzi)











fotogallery ENZO MAIZZI











Papa “Ringrazio diocesi Benevento e Manfredonia. Porterò nel cuore tutti” ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.