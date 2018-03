Murales esterno Campo Miramare (statoquotidiano)

Manfredonia, 18 marzo 2018. Pari tra Manfredonia e San Severo, nella gara valida per la 27° giornata del campionato di serie d girone h, disputatasi allo Stadio Miramare. Marcatori: A. La Porta (16′ pt), A. La Porta (21′ pt). Poi la rimonta del San Severo con R. Palumbo e V. Mbounga Kameni. Il Manfredonia sale a 13 punti in classifica. Salvezza oramai un miraggio: 9 i punti di distanza dalla Frattese, terz’ultima in classifica. Match Manfredonia-San Severo

Formazioni:

Manfredonia: Grasso, Graatiero, Vatiero, Romito, Esposito, Mazzei, Amendola, Martino, La Forgia, Stoppiello, La Porta.

All.: Lorenzo Mancano

A disposizione: Simone, Tristamo, Orlando, Rubino, Abbate, Diomande, Rinaldi, Russo, Kebbeh

San Severo: Longobardi, Cappelli, Spinelli, Vaccaro, Ligorio, Silletti, Basso, Florio, Formuso, Palumbo, Mbounga.

All.: Pompilio Francesco

A disposizione: Patania, Bonabitacola, Cioffi, Fulvi, Ianniciello, Menicozzo, Rossi, Ruggieri, Tommasini.

Arbitro: Giuseppe Vingo (Pisa)

1º Assistenente: Giuseppe Fresa (Battipaglia)

2º Assistente: Domenico Russo (Torre Annunziata)

Marcatori: 13º pt, La Porta, 18º pt, La Forgia (Manfredonia,) 12º st, Palumbo (San Severo,) 19º st, Mbounga (San Severo). Pari tra Manfredonia e San Severo: buio pesto per i sipontini ultima modifica: da

