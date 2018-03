Poker di Icardi, super Inter a Marassi

GettyImages - ICARDI

Pioggia di gol a Marassi, con l'Inter di Luciano Spalletti che batte la Sampdoria per 5-0 grazie al poker di Icardi e alla rete di Perisic. Primo tempo straripante per i nerazzurri, che si portano sul 3-0 dopo soltanto mezz'ora di gioco. Apre le danze Ivan Perisic al 26′, con un colpo di testa che scavalca Viviano e si insacca alle spalle del portiere blucerchiato. Al 30′ inizia lo show di Mauro Icardi che va a segno prima su calcio di rigore, un minuto dopo trova il 3-0 con un bellissimo gol di tacco e allo scadere del primo tempo con un tap-in vincente porta i suoi sul 4-0. La Sampdoria accusa il colpo e nella ripresa non trova la forza per reagire, mentre l'Inter continua a spingere e al 51′ Icardi realizza il poker personale, raccogliendo un cross sbagliato di Barreto e calciando al volo da posizione defilata. Vittoria importantissima per l'Inter, che si porta al quarto posto in attesa del risultato della Lazio, impegnata questa sera all'Olimpico contro il Bologna.

