Ora indaga anche la Procura di Roma sulla morte di Mariam Moustafa (immagine pubblica da facebook)

(ansa) Ora indaga anche la Procura di Roma sulla morte di Mariam Moustafa, 18/enne romana di origine egiziana aggredita da una baby gang femminile a Nottingham e morta mercoledì dopo 20 giorni di coma. I pm capitolini hanno aperto un fascicolo per l’omicidio della ragazza, nata e cresciuta a Ostia, in Inghilterra con la famiglia da 4 anni e iscritta a Ingegneria al Nottingham College. E la mamma di Mariam, Nasreen, al programma Le Iene rivela: “alcune di quelle ragazze ad agosto avevano rotto la gamba di Mariam e riempito di pugni la sorella più piccola Mallak, di 15 anni”. E aggiunge un ulteriore particolare: “Una sera di una settimana fa hanno anche tirato delle uova contro la nostra porta di casa”. Ragazza uccisa in Gb: in passato aggredita ultima modifica: da

