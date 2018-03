UN MOMENTO DELLA CONFERENZA STAMPA A FOGGIA (PH ENZO MAIZZI)

Foggia, 18 marzo 2018. Resta in carcere Maria Virginia Cantone, avvocato classe 1965, di Cervinara (AV), destinataria di una misura cautelare – lo scorso 15 marzo 2018 -, con l’accusa di truffa aggravata continuata. Nell’ambito della stessa indagine, i Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia, coordinati dalla locale Procura, hanno denunciato a piede libero per il concorso nella commissione del reato altre due persone, G.C., un 58enne disoccupato dello stesso centro irpino, e F.R., una pensionata 70enne di Cautano (BN). Come riporta www.ottopagine.it, il gip di Foggia ha “confermato la misura cautelare” a carico della donna, “dopo l’udienza di ieri nella quale l’indagata ha deciso di rimanere in silenzio”. La difesa è affidata agli avvocati Dimitri Monetti e Nico Colangelo. I legali (fonte: ottopagine) ritengono l’ordinanza «per larghi tratti tecnicamente erronea – anche in ordine alla questione di incompetenza territoriale – e sono fiduciosi per il ricorso, pur restando la posizione della Cantone notevolmente problematica sul piano cautelare, a causa della pluralità delle condotte e dei reati contestati e dei precedenti specifici a carico dell’indagata». “Si spacciava per sorella di Cantone”, resta in carcere avvocatessa ultima modifica: da

