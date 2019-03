Di:

L’ultima riunione del Consiglio Comunale di Manfredonia rappresenta l’apice dell’inconcludenza (politica ed amministrativa) dell’Amministrazione comunale di sinistra di Manfredonia.

Non solo, dopo anni di aperture e di disponibilità al confronto da parte del sottoscritto alla Giunta Riccardi – sottolineando, sempre e comunque, il mio ruolo di ferma opposizione – sono riusciti a spendere oltre 42.000€ per una consulenza specialistica dalla quale non sono riusciti a far scaturire nulla di buono.

Perché affermo questo? Perché della consulenza prestata non abbiamo letto alcuna relazione, nessun tabulato, né tantomeno alcuna linea guida.

E quindi cosa produce questo “Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale”?

Tasse, svalutazione del patrimonio comunale e, soprattutto, “prendere tempo” per consentire alla maggioranza (decaduta) di riorganizzarsi in vista della futura campagna elettorale!

Non c’è nulla di buono nel Piano votato dalla maggioranza (attenzione, votato da 12 consiglieri di maggioranza con 1 voto contrario, ma utile solo a garantire la presenza del numero legale di 13 consiglieri presenti)? No, non c’è NULLA di buono.

“Non sono state adottate misure straordinarie di lotta all’evasione fiscale”, per cui i (potenziali) maggiori introiti che l’Amministrazione prevede di ricavare con l’adozione del Piano sono solo riferibili all’incremento di ciò che pagheranno i cittadini ONESTI che già sono in regola.

Nel (inutile) Piano di Riequilibrio non vi è alcuna indicazione per risolvere i problemi GESTIONALI dell’Ente e chiunque sarà chiamato ad amministrare la Città di Manfredonia dopo le prossime elezioni comunali dovrà riscriverlo per intero.

Sostanzialmente, l’Amministrazione di sinistra ha alzato bandiera bianca; tuttavia, al posto di dimettersi e lasciare a qualcun altro l’onere di gettare le basi per un futuro migliore per la nostra città – sapendo di rischiare di essere spazzati via a causa del crescente malcontento popolare – l’attuale maggioranza ha deciso di tenersi strette le poltrone e di dedicare gli ultimi mesi della legislatura alla creazione di una nuova macchina elettorale “acchiappa consensi”. Ci riusciranno? La parola ai nostri concittadini.

Leonardo Taronna

Consigliere Comunale

Lega per Salvini Premier

