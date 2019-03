Calcio: Bari-Castrovillari 3-1

Di:

(ANSA) – BARI, 17 MAR – Il Bari si avvicina ancora alla matematica promozione in Lega Pro: l’undici di Cornacchini ha superato oggi al San Nicola il Castrovillari per 3-1. I biancorossi sono passati in vantaggio al 31′ con una bordata da fuori area di Hamlili, i calabresi hanno pareggiato su rigore al 37′ con Puntoriere. Nella ripresa il nuovo vantaggio dei biancorossi al 40′ con Liguori (deviazione fortunosa in area) e in contropiede al 50′ con Iadaresta. L’attaccante del Bari Simeri ha calciato fuori un rigore al 16′ del secondo tempo.

La gara è stata molto combattuta ed equilibrata per la buona fase di interdizione della squadra di Marra, che ha costretto la capolista del girone I ad un surplus di impegno al fine di assicurarsi tre punti preziosi per avvicinarsi all’ormai prossimo salto di categoria.