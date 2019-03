“La morte dell’avvocato Francesco Borgia”

Di:

Manfredonia, 18 marzo 2019. ”Si è spento alla veneranda età di 96 anni l’avvocato Francesco Borgia, tra i prestigiosi protagonisti della seconda metà del secolo scorso nella vita forense, politica, amministrativa di Manfredonia. Un punto di riferimento sicuro e autorevole per generazioni di giovani, un manfredoniano che ha dato lustro e credibilità ad una città alla ricerca del suo sviluppo economico e sociale.

Iscritto all’Albo dei procuratori nel 1949 e a quello degli avvocati nel 1955 e successivamente a quello delle Magistrature superiori, per nove anni è stato componente della giunta municipale di Manfredonia ricoprendo funzioni di grande responsabilità. Tra gli incarichi pubblici quello di presidente dell’ECA, di presidente del Coreco provinciale, l’organo deputato ad esercitare il controllo di legittimità sugli atti della Provincia, del Comune e degli altri enti locali.

Magistrato onorario quale vice Conciliatore, Conciliatore e vice Pretore di Manfredonia dal 1974 al 1982. Componente della Commissione per gli esami a procuratore nella sessione 1992-1993.

Numerosi gli incarichi onorari ricoperti così come di alto prestigio sono stati i riconoscimenti attribuitigli non solo nell’ambito forense, a conferma della sua carismatica personalità al servizio del Prossimo.

Numerosi i messaggi di cordoglio da parte di autorità e del mondo forense giunti ai familiari, i figli Vincenzo, Roger, Lucy, Grazia e don Paolo, ma anche da privati cittadini che hanno avuto modo di apprezzare la cordiale disponibilità dimostrata dall’avvocato “don Ciccillo” Borgia”.

