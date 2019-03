L’Università di Foggia apre le porte a 1500 studenti

Di:

Foggia. Sguardi ricchi di entusiasmo ed emozioni. Menti curiose pronte a conoscere la storia, le attività e i servizi che l’Università di Foggia pensa e organizza per i suoi studenti e futuri studenti. Proprio a quest’ultimi è dedicato il consueto appuntamento dell’Open Day organizzato, anche in questa edizione 2019, in due giornate necessarie per accogliere i 1500 partecipanti.

Mercoledì 20 e giovedì 28 marzo 2019, ore 09.00, l’Aula Magna “Valeria Spada” (via Caggese, 1 – Foggia) accoglierà gli studenti delle classi IV e V degli Istituti Secondari Superiori di Foggia e provincia. Grazie all’organizzazione, ormai rodata, dell’Area Orientamento e Placement dell’Ateneo dauno, diretta dalla dott.ssa Rita Saraò, i partecipanti sentiranno parlare di diritto allo studio, di servizi dedicati agli studenti con disabilità e DSA, di offerta formativa, dei risultati raggiunti nel campo della ricerca scientifica e scopriranno che, iscrivendosi all’Università di Foggia, avranno respiro internazionale con i programmi europei e che gli studenti-atleti potranno dare seguito ai percorsi sportivi con il programma Doppia Carriera, un regolamento pensato proprio per loro con borse di studio ed esoneri organizzati ad hoc.

L’Università di Foggia pensa anche alle famiglie, con l’Open Day dei genitori, giunto alla sua seconda edizione, un momento riservato a loro e in programma il prossimo 6 aprile, sempre alle ore 09.00 e sempre nell’Aula Magna “Valeria Spada”.

“L’Open day è un bel momento di conoscenza e confronto – ha dichiarato la Prof.ssa Lucia Maddalena, delegata del Rettore all’Orientamento, tutorato, job placement -. È sempre una grande emozione organizzare queste giornate, vedere l’Aula Magna gremita di studenti e di ambizioni. Abbiamo sempre in mente i loro occhi, la loro voglia di scoperta e conoscenza quando facciamo il nostro lavoro di docenti e delegati. Il ringraziamento va a loro, agli studenti e futuri studenti che, ogni giorno, ci offrono l’entusiasmo per fare sempre meglio e alla squadra capitanata da Rita Saraò capace, ormai da diversi anni, di organizzare e gestire questo importante evento universitario”.

L’edizione 2019 dell’Open Day Unifg è articolata in due momenti:

• La Sessione plenaria prevede i saluti istituzionali del Magnifico Rettore Prof. Maurizio Ricci, della Delegata all’Orientamento, Tutorato e Job Placement Prof.ssa Lucia Maddalena, del Dirigente Ufficio Scolastico Regionale Puglia – Ambito Territoriale Foggia Prof.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo e l’illustrazione dei principali servizi Unifg. Al Termine di questo primo momento verranno premiati i migliori laureati dei precedenti anni accademici.

• La II sessione propone la presentazione dell’Offerta formativa Unifg e ogni Dipartimento presenta i suoi corsi nelle aule di via Caggese.

L’evento sarà aperto da una performance artistica del CUT Foggia – Centro Universitario Teatrale che, grazie all’interpretazione di Francesca Tornese (studentessa del Dipartimento di Studi Umanistici) e Benedetta Aprile (neolaureata del Dipartimento di Studi Umanistici), racconterà con la recitazione il testo di Marcello Strinati “Sala studio” e darà il via ai lavori della giornata.

L’Open Day dell’Università di Foggia è stato organizzato con il contributo di Adisu Puglia, Doemi, Duetto, CUS Foggia (Centro Universitario Sportivo) e CUT Foggia (Centro Universitario Teatrale).