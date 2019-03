Manfredonia. Contributo canone di locazione in pagamento

Di:

Manfredonia, 18 marzo 2019. Da oggi, lunedì 18 marzo 2019, è possibile recarsi presso la Tesoreria comunale per ritirare il contributo relativo all’anno 2016.

L’Assessorato alle Politiche sociali della Città di Manfredonia informa che, di concerto con la Banca Popolare di Milano, è stato stabilito il calendario relativo ai conduttori di immobili ammessi al contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione riferito all’anno 2016.

I primi beneficiari potranno recarsi già da oggi alla Tesoreria comunale, ubicata presso la Banca Popolare di Milano in via Tribuna 65, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale, tenendo conto del giorno prestabilito in base al proprio cognome.

Qui di seguito il calendario completo:

lunedì 18 marzo 2019: cognomi con lettera da A a D;

martedì 19 marzo 2019: cognomi con lettera da E a N;

mercoledì 20 marzo 2019: cognomi dalla lettera O alla Z.

Ricordiamo che è possibile recarsi presso lo sportello preposto anche successivamente al giorno deputato per il pagamento, ma non prima, e che coloro che hanno richiesto il pagamento tramite bonifico bancario, indicando il proprio IBAN, riceveranno l’accredito direttamente sul proprio conto corrente bancario o postale, o su carta prepagata ricaricabile.

Matteo Fidanza

Ufficio Stampa – Città di Manfredonia (FG)