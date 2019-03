Il Manfredonia fc stende lo Stornarella

Di:

Manfredonia, 18 marzo 2019. Seconda vittoria consecutiva per i blues, che portano meritatamente a casa tre punti fondamentali per la classifica ed in vista del derby di domenica prossima. Una vittoria cercata, voluta e conquistata con determinazione e spirito di sacrificio, quello che ultimamente sta contraddistinguendo i ragazzi di Gigi Renis, che tengono distante il Foggia Incedit, in attesa dello scontro diretto del 31 marzo.

L’approccio dei sipontini, costantemente rimaneggiati, è dei migliori e dopo 2’ Accarrino (al rientro) per poco non fa gol ma al momento del tiro, viene anticipato dal portiere ospite. L’FC sta bene, prova a costruire gioco ed al 18’ è buona la palla dentro per Lomuscio che scatta sul filo del fuorigioco, entra in area e serve Trotta, anticipato di un soffio dal difensore al momento del tiro. I blues sono arrembanti ed al 24’ scambio di favori Trotta-Lomuscio, con il millennial che si invola verso la porta e conclude a rete ma Lodia respinge. Al 33’ break dello Stornarella con Pugliese, ben servito tra le linee, ma il tiro in porta viene disturbato dall’intervento di Paglione, che devia in angolo.

E’ una bella partita, i padroni di casa sono in fiducia mentre gli ospiti puntano tutto su Magaldi e Pugliese, i loro talenti, per cercare di scardinare la difesa manfredoniana ben diretta da Sanè e Raffaele Paglione. Ed è proprio Magaldi al 38’ ad andare vicino al gol con una bella giocata, palla che fa la classica barba al palo. L’FC però non si intimorisce ed al 42’ passa: grande giocata in velocità Accarrino, si incunea e serve Trotta, che di prima apparecchia per Antonio Simone, che di piattone la mette dentro. 1-0 e gol dedicato a Dino Della Torre, indimenticato portierone del Manfredonia.

La ripresa la concentrazione dei blues è sempre alta e c’è voglia di chiuderla: al 9’ Accarrino in velocità per Lomuscio, tiro di prima intenzione dell’attaccante e palla di poco alta sulla traversa. Al 14’ bella giocata di Pugliese, che si libera al tiro chiamando alla grande parata Ciuffreda. Ancora Manfredonia al 17’ con Lomuscio, che finta e conclude a rete, tiro respinto sui piedi dell’accorrente Spadaccino che però da buona posizione calcia debolmente. La gara è arrembante, bella a vedersi ed è ancora sull’asse Accarino-Lomuscio che si sviluppa un’altra potenziale occasione da rete. Ma all’improvviso, arriva il pareggio dello Stornarella: punizione dal limite dell’area, Di Gregorio disegna una parabola che termina alle spalle di Ciuffreda. Doccia fredda per il Manfredonia che però non demorde e, anzi, reagisce con veemenza spingendosi verso la porta avversaria più volte, soprattutto con i nuovi entrati Lauriola e Malavisi, che costruiscono diverse occasioni fino al 43’ quando arriva il meritato gol: Accarrino lancia Malavisi, che si invola verso la porta resistendo ad un paio di cariche avversarie e con freddezza insacca in rete.

Il tabellino || Manfredonia FC – Stornarella 2-1

MAFREDONIA FOOTBALL CLUB: Ciuffreda, Sciannandrone, Lauriola Ma.; Spadaccino, Sane, Paglione R.; Accarrino, Spagnuolo (40’st Palumbo), Trotta (17’st Malavisi), Simone, Lomuscio (26’st Lauriola Mi.). A disp. Valente, Paglione G. All. Luigi Renis

STORNARELLA CALCIO: Lodia, Russo (17’st Garbetta), Catalano (17’st Dipilato); Pasquariello (1’st Di Gregorio), Ronzulli, Compierchio; Iungo, Persichella, Pugliese, Magaldi, Zingarelli. A disp. Gadaleta, Zagaria, Cassotta, Gargano. All. Giuseppe Di Martino

ARBITRO: Angelo Laera di Bari

MARCATORI: 42’pt Simone, 25’st Di Gregorio (S), 43’st Malavisi

AMMONITI: Simone, Palumbo (M); Russo, Magaldi, Di Gregorio, Pugliese (S)

NOTE: Giornata primaverile, terreno in sintetico. Spettatori 150 circa. Angoli 4-5. Recupero: 2’pt, 3’st.