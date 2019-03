Medimex Spring Foggia 11/14 aprile 2019 Foggia (I NOMI)

Di:

Foggia. Con Foggia il Medimex raddoppia. L’International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese, presenta una versione “Spring” nel capoluogo dauno, dall’11 al 14 aprile, che anticipa l’edizione a Taranto in programma dal 6 al 9 giugno. La quattro giorni di musica a Foggia che rafforza la vocazione itinerante della manifestazione avviata nel 2018, propone un ricco programma di iniziative nei luoghi più rappresentativi della città, dove sono previsti concerti e incontri con ospiti italiani e internazionali, mostre, attività di formazione alla musica e altri eventi collaterali.

Renzo Arbore con un progetto speciale e il musicista britannico Bryan Ferry, fondatore dei Roxy Music, saranno i protagonisti dei due concerti a ingresso libero in programma in piazza Cavour. Venerdì 12 aprile, Arbore coordinerà un live inedito nel quale sono coinvolti alcuni tra i più rappresentativi esponenti del jazz italiano, Enrico Rava, Dado Moroni con Rosario Bonaccorso e Roberto Gatto, Stefano Di Battista, Enrico Zanisi e le cantante Nicky Nicolai . Sabato 13 aprile Bryan Ferry terrà per il Medimex l’unica data italiana del suo tour mondiale pochi giorni dopo l’ingresso dei Roxy Music nella Rock’n’Roll Hall of Fame. I due concerti saranno aperti dagli artisti pugliesi selezionati tra i partecipanti al bando Puglia Sounds Record 2018 (Sezione Young).

La Spring Edition del Medimex a Foggia prevede anche una straordinaria anteprima, il 6 aprile: un’incontro d’autore a Palazzo della Dogana con Pattie Boyd, della quale dal 7 aprile al 6 maggio è in programma, sempre a Palazzo della Dogana, la mostra inedita per l’Italia Pattie Boyd and The Beatles a cura di Ono Arte Contemporanea. La prestigiosa esposizione comprende quaranta scatti iconici attraverso i quali la fotografa britannica racconta la sua relazione con i Beatles e i suoi primi due mariti, George Harrison e Eric Clapton. Le foto, che sinora sono state esposte a Dublino, Sydney, Toronto, Mosca, Londra e Stati Uniti, coprono un arco temporale di oltre trent’anni. Dopo la svolta professionale, ai tempi del film A Hard Day’s Night, nel quale accettò di recitare, Pattie Boyd sposò Harrison e attraverso i Beatles entrò in contatto con il mondo della cultura pop alla quale si era avvicinata lavorando come modella per i più importanti fotografi della Swinging London, tra cui David Bailey. Dopo essere finita sulle copertine dei più famosi magazine del mondo, prese lei stessa in mano la macchina fotografica e iniziò ad immortalare ciò che le accadeva intorno, diventando in pochi anni una delle testimoni della grande stagione dei Beatles e della cultura britannica. Negli scatti ci sono tutti i protagonisti della scena musicale di quegli anni, ma sono soprattutto le immagini della vita privata di Pattie Boyd a restituire momenti e ricordi impossibili da ritrovare in qualsiasi biografia o libro fotografico: immagini dai tour con i Beatles e quelle straordinarie scattate a Rishikech, in India, con il Maharishi Mahesh Yogi, incontro che avrà come conseguenza il divorzio tra George e Pattie, che nel 1979 sposerà Eric Clapton.

Inoltre, il Medimex propone a Foggia, nella Fondazione dei Monti Uniti, dall’11 al 20 aprile, un’altra importante esposizione interamente dedicata al mondo Fender con il Fender Vintage Museum a cura di Rete di imprese Oltre e Apulian Guitar Startup (orari di apertura 10-13/17-20). Sono oltre cento gli esemplari, tra strumenti a corde solid body e amplificatori costruiti tra il 1951 e il 1974, raccolti da Falvio Camorani per l’Associazione Prisma Melody, in mostra in ordine cronologico e filologico accanto a cataloghi, manifesti, documenti, memorabilia e fotografie d’epoca, per un viaggio imperdibile nel periodo d’oro della casa fondata da Leo Fender. Alla mostra sono connessi altri due appuntamenti, sempre nella Fondazione dei Monti Uniti: la presentazione del libro “Our vintage soul” (13 aprile, ore 17) e un simposio di liuteria con Vincenzo Attori (19 aprile, ore 17).

La programmazione prevede i seguitissimi Incontri d’autore, appuntamenti che si preannunciano tra i più attesi anche a Foggia, dove arriveranno alcuni dei protagonisti della musica italiana per raccontare le proprie storie, artistiche e personali, il successo e le strade percorse per raggiungerlo, le scelte e le rinunce.

Sempre nelle iniziative dedicate ai Beatles, l’11 aprile (ore 21), nel Teatro Giordano (ingresso libero), è in programma la Lezione di Rock Beatles Night 1960-1969 di Ernesto Assante e Gino Castaldo con ospite d’eccezione Klaus Voormann, l’illustratore, bassista e discografico che conquistò un Grammy Award per la copertina dell’album Revolver dei Fab Four, suonò nella Plastic Ono Band e in vari singoli di Lennon, Harrison e Ringo Starr e partecipò al Concerto per il Bangladesh organizzato da Harrison nel 1971.

Con la Spring Edition tornano le attività di formazione del Medimex. A Foggia si terranno le lezioni del Puglia Sounds Musicarium, scuola dei mestieri della musica curata da Ernesto Assante e Stefano Senardi con autorevoli docenti, e il Songwriting Camp, organizzato in collaborazione con Sony/ATV e pensato per autore e produttori che intendono apprendere e perfezionare le diverse discipline della musica a stretto contatto con affermati autori e produttori della scena italiana. Iscrizioni aperte sul sito www.medimex.it.

Medimex è un progetto Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del Fondo di Sviluppo e di Coesione 2014-2020 – Patto per la Puglia Area di Intervento IV “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali. www.pugliasounds.it