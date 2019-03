Puglia: ancora in prevalenza soleggiato, salvo foschie dense o nubi basse sullo Ionio

MARTEDI’ : l ‘alta pressione dei giorni precedenti cederà il passo all’ingresso di una perturbazione atlantica. Ne conseguirà un peggioramento del tempo con aumento della nuvolosità e precipitazioni sparse tra Puglia, Basilicata e Molise. Neve a fine giornata sull’Appennino molisano dai 1000-1200 metri. Temperature in calo nei valori massimi, in rialzo nei minimi. Ventilazione in rinforzo dai quadranti meridionali, in rotazione da Maestrale in serata. Mari mossi.

MERCOLEDI’: la circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Nello specifico sulla Daunia cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Asciutto in serata; sulle murge cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera; sul Tavoliere cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera; sul litorale adriatico settentrionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sul litorale adriatico meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sul Salento nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. Rasserena in serata. Temperature minime stabili, con estremi di 11°C; massime in aumento, con punte di 14°C. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali in quota. Zero termico nell’intorno di 2050 metri. Basso Adriatico mosso; Canale d’Otranto da poco mosso a mosso.