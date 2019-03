In ricordo di Dino Della Torre

Di:

Manfredonia, 18 marzo 2019. Nei primi anni 80 eravamo un gruppo di ragazzi e come tanti erano presi da una bella passione “Il Calcio”; facevamo parte di una scuola di calcio LA

POLISPORTIVA GAETANO SALVEMINI del compianto Michele Salvemini e del MAESTRO DONATO DI BARI, Tonino Totaro, Matteo Robustella, Angelo Trombetta,Pasqualino Amoruso e del compianto Prof. Italo Caratù, il nostro Presidente.

Era una scuola di calcio, ma sparatutto una scuola di vita, perchè il nostro Maestro ci insegnava e trasmetteva valori importanti facendoci sentire una vera famiglia. Ottimi rapporti umani in campo, ma soprattutto fuori, facendoci diventare veri amici, che dopo gli allenamenti e le gare si ritrovavano in piazza intorno ad una tavola con tanta spensieratezza, voglia di divertirci. Così abbiamo potuto costruire rapporti di amicizia che, a dopo quasi 40 anni, sono sempre vivi avendo come riferimento quei valori in ognuno di noi. Ne abbiamo fatto tesoro e siamo cresciuti sani e

genuini. Avevamo con noi Gaetano Totaro, Michele Totaro, Pino Murgo, Matteo Capriati, Ciro Valente, che ci facevano sentire grandi ed orgogliosi del loro passato calcistico in categorie superiori.

Tra di noi c’era DINO; si proprio il Dino Della Torre che ci ha lasciato in questi giorni, ragazzo simpatico, estroso, tenace e chiaramente un bravo portiere. Apprendendo la notizia della sua scomparsa in ognuno di noi è calato un velo di tristezza e di dolore che viaggiavano nella nostra mente parallelamente ai ricordi belli e splendidi che abbiamo condivido in quel meraviglioso periodo. E in ognuno di noi di colpo ci sembrava di aver perso qualcosa di qui momenti, un anello di una catena, un pezzo della nostra splendida storia, un AMICO combattente e coraggioso che ha difeso sino all’ultimo la sua vita come difendeva in campo la sua porta. Ma, la giornata di giovedì scorso non ha finito ancora di rattristarci e vivere nei ricordi, perché, mentre scriviamo queste righe, un’altra notizia invade i nostri cuori ad un giorno di distanza. Purtroppo, ci lascia un altro anello della catena. TONINO TOTARO. il nostro Vice Presidente,che ci trattava come dei figli. Andremo avanti con questi valori, con questi sentimenti e soprattutto con questi bellissimi e indimenticabili ricordi. Addio Dino grande portierone. Addio grande Tonino nei nostri cuori ci sarà

sempre spazio per voi.

Gli Amici Donato Di Bari (MAESTRO ) Matteo Robustella,Angelo Trombetta,Pasqualino Amoruso Gaetano Totaro,Pino Murgo,Matteo Capriati,Ciro Valente,Michelangelo Palladino,Fabio Di Lauro,Pietro Miucci,Michele D’Errico,Tonino Trotta,Matteo Lauriola,Nunzio Villari,Tonino Cotrufo,Michele Cappiello,Pasquale Trotta,Beppe Di Bari,Paolo Aulisa,Ciro Palladino,Sandro Salice, Michele Fatone